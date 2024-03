Na 500 liedjes is JW Roy nog lang niet klaar: 'Door te zingen, leef ik'

Na jaren Amsterdam en omgeving vond hij het tijd om terug te keren. Brabant bleef maar trekken. Het werd Waalre en daar schrijft een van de productiefste zangers van Brabant nu zijn liedjes. In het Engels, in het Nederlands of in het Brabants. Het maakt JW Roy niet zoveel uit.

Jan Willem groeide op als slagerszoon in Knegsel. De muziek lonkte altijd en op een gegeven moment stopte hij met zijn baan bij een kippenslachterij. Er was niet meteen succes. Hij trad hele dagen op als straatmuzikant in Utrecht. "Daar verdiende ik ongeveer 7,50 euro per uur mee. Dat was geen vetpot. Maar door te zingen, kon ik wel leven."

In de podcastserie over dialectmuziek 'Hee gaode mee' vertelt Jan Willem Roy hoe hij liedjes maakt. Zo worden kleine ideetjes of zinnetjes overal genoteerd. Het kan zomaar leiden tot een Engelstalig countryliedje. Of een nieuwe song voor Guus Meeuwis. Samen schreven zij hits als 'Tranen gelachen' of 'Ik ook van jou'. "Da's een van de mooiste liedjes. Live doet dat het altijd. Supermooi!", zegt de artiest trots.

In het begin zong hij zijn liedjes in het Engels. Veel later kwam daar Brabants bij. "Je moedertaal staat het dichtst bij jezelf. Ik wilde altijd al iets over Vincent van Gogh schrijven, maar in het Engels lukte dat gewoon niet. In het Brabants wel", vertelt Jan Willem. Dit werd uiteindelijk het liedje 'Rabobankblues' op het album Laagstraat 443.

Toen de artiest met Guus Meeuwis een paar grote hits schreef, wilde plotseling iedereen met hem samenwerken. Het zorgt ervoor dat hij JW Roy onbezorgd zijn ding kan doen.

Zelf optreden doet hij niet meer zo vaak. "Je kunt geen dag vertrekken of je staat in de file. Daar heb ik geen zin meer in." Zijn eerstvolgende shows zijn in juni met Guus tijdens Groots met een Zachte G. Maar voor het zover is, heeft hij vast weer een nieuw liedje geschreven.

