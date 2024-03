Lenny Kuhr tijdens concert belaagd door activisten: 'Ik kon hem afweren’

Een concert van Lenny Kuhr (74) in theater De Leest in Waalwijk is zondag verstoord door vier pro-Palestijnse activisten. Ze scholden de zangeres uit voor terrorist en riepen dat ze schuldig was aan genocide. De demonstranten werden de zaal uitgewerkt, waarna de politie werd gebeld. "Ik ben als oude vrouw eigenlijk geen partij voor zo'n jonge man."

De Nuenense Kuhr heeft familie in Israël en reist daar dan ook regelmatig heen. Eind vorig jaar ging ze nog naar Israël omdat haar kleinzoon, die vecht in het Israëlische leger, gewond was geraakt. Haar dochters en ex-man wonen ook in dat land. Afgelopen oktober sprak Kuhr haar steun uit voor het Israëlische volk tijdens een manifestatie in Amsterdam.

De man van Kuhr kwam meteen in actie. "Mijn man is bij alle voorstellingen aanwezig en zat achterin. Hij is meteen opgestaan en riep: 'Ik laat mijn vrouw niet voor moordenaar uitmaken'. Hij heeft een van de activisten beetgepakt en richting de deur geduwd. Ik ben echt trots op hem."

Kuhr heeft aangifte gedaan. Ze is geschrokken, maar niet bang. Haar voorstelling van dinsdag in het Groningse Stadskanaal gaat dan ook gewoon door. "Ik ben Joods, maar heb geen mening over politiek. Wij kunstenaars mogen ons ook niet laten intimideren. Ik voelde ook zoveel steun uit de zaal. Mensen lieten merken dat ze het echt walgelijk vonden wat er gebeurd was. Sommige mensen waren ook geschrokken. Zo heb ik een vrouw die op de eerste rij zat mijn glaasje water gegeven."

Kuhr is getrouwd met liedjesschrijver Rob Frank. Hij is ook haar manager. "Hij is ook Joods en is zijn familie in de oorlog verloren. Wij staan allebei voor vrede. Dit zou bij een volgende voorstelling weer kunnen gebeuren, maar we laten ons niet tegenhouden."

Een politiewoordvoerder laat weten dat agenten in de omgeving van het theater nog naar de activisten hebben gezocht, maar die zijn niet gevonden.

Bij theater De Leest was zondagavond niemand bereikbaar. Onduidelijk is of de identiteit van de activisten door het kopen van een kaartje, bekend is.