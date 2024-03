Restaurant al maanden in puin na brand: 'Straks komt het gespuis'

Gebarsten ruiten en zwartgeblakerde muren: restaurant Klein Java in Breda ligt al ruim negen maanden in puin. Ook de appartementen erboven en het woonhuis ernaast zijn onbewoonbaar sinds de verwoestende brand in juni vorig jaar. “Straks komt het gespuis”, vreest een buurman. Het Indonesische familierestaurant is inmiddels ergens anders begonnen.

“Dat glas moet je niet op je bol hebben. Ik loop maar om”, zegt buurtbewoner Elmo Jespersen (78) terwijl hij ietwat benauwd omhoog kijkt naar de gebarsten ruiten. “Dit is heel jammer, natuurlijk. Er moet gewoon iets gebeuren.”

“Dit is niet goed voor het aanzien van de buurt. Straks trekt het gespuis aan”, vreest directe buurman Steven van Ostaayen (41). Hij moest zelf ook maanden zijn huis uit vanwege rook- en blusschade na de brand. Hij is inmiddels bijna klaar met zijn eigen huis. “Maar straks heb ik wéér het gezeik van verbouwen, maar dan naast me”, zegt hij.

Vlam in de pan

Restaurant Klein Java aan de Speelhuislaan in Breda brandde op 8 juni vorig jaar af. Bij het bakken van aardappels sloeg de vlam in de pan. De twee broers die het familierestaurant samen runden, vluchtten naar buiten. Ze wisten de urn van hun moeder te redden. Zij richtte het familierestaurant in 1991 op en wilde voor altijd in de zaak blijven.

Het restaurant werd vrijwel volledig verwoest. Ook de twee appartementen erboven, waar de broers woonden, raakten zwaar beschadigd. En het woonhuis ernaast is ook nog altijd onbewoonbaar.

Het pand tegenover het station van Breda trekt veel bekijks. De authentieke gevel ziet er nog redelijk uit, maar wie naar binnenkijkt, ziet ongekend veel schade.: stutpalen houden de boel overeind.

Pijnlijk

“Het is heel pijnlijk om de zaak zo te zien”, vertelt Jeffrey Klaver. Hij doet het verhaal namens zijn twee ooms, die volgens hem nog altijd aangeslagen zijn. “De massale steun gaf de oompies kracht om door te gaan. Iets waarover ze lang hebben getwijfeld.”

Zijn ooms Leo en Richard zijn vorige maand weer begonnen met hun restaurant. Dat zit nu op een andere plek: aan het Erasmusplein. “Ze doen een stapje terug, alleen afhalen en bezorging is mogelijk”, vertelt Klaver. Een inzamelingsactie leverde bijna dertigduizend euro op.

De verwoeste huurpanden zijn allemaal van Willem van Boxsel. “We waren net drie weken eigenaar op het moment van de brand”, verzucht hij. “Het heeft tijd nodig, de architect is bezig.” Hij wil voor de zomer met de buurt in gesprek. In het najaar beginnen de herstelwerkzaamheden en in de zomer is het klaar, zo is zijn inschatting. “Het wordt prachtig!"