Giovanni zat in diepe depressie en nu geeft hij tips aan andere jongeren

Toen de relatie van Giovanni Tillie (20) uit Tilburg uitraakte, kwam hij in een diepe depressie. Hij was eenzaam, maar vond toch weer de weg naar boven: “Ik leerde dat ik eerst van mezelf moest houden.” Nu geeft hij tips aan jongeren die eenzaam zijn: “Vind een liefhebberij waarvan je ogen gaan fonkelen en zoek aansluiting bij mensen die hetzelfde voelen en meemaken als jij.”

En toen ineens was het uit: “Ik zag het niet aankomen. Het ging zo veel sneller dan ik had gedacht. De mogelijkheid van uit elkaar gaan was nog niet eens in mij opgekomen en toen was het gebeurd.”

Achttien was hij toen en zijn wereld stortte in: “Mijn hele pubertijd was ik met haar. Dat viel in één keer weg. Dus ook alle relaties die ik in haar kring had opgebouwd. Haar huis, haar ouders: in één keer weg.”

Giovanni's reactie was dat hij zich terugtrok: “Ook al trokken sommige mensen aan me, ik had het gevoel dat niemand me snapte. Want niemand in mijn omgeving had zoiets meegemaakt. Dus ik isoleerde mezelf.”