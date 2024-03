Voor het eerst alleen online kaartjes te krijgen voor Paaspop: Jan baalt

De tabakszaak van Jan van Roessel (63) in Schijndel was dertig jaar dé plek voor Paaspopfans om hun kaarten te scoren. Dit jaar was de verkoop voor het eerst alleen online. De tickets waren volgens de organisatie 'sneller dan ooit' uitverkocht. Jan, die normaal elk jaar kaartjes kreeg, greep er dit keer naast. Net als tientallen andere Schijndelnaren. “Ik heb me erbij neergelegd, maar het is wel jammer”, zegt de winkelier.

Jan baalt van de online verkoop omdat de binding van Paaspop met Schijndel daardoor nog kleiner wordt. “Ik heb het idee dat de organisatie het minder belangrijk vindt wie er komen. Of dat nu de mensen uit het dorp zijn of niet, uitverkocht is uitverkocht.” Maar hij begrijpt de beslissing ook wel: "Alles gaat tegenwoordig online, dus het is logisch.”

“Ik dacht: dan hebben we een probleem. Want daardoor had ik geen kaartjes en dus ook een heleboel mensen uit het dorp die er elk jaar bij zijn, niet", vertelt Jan. "Sommigen waren echt pissed. Ik heb begrepen dat er behoorlijk wat boze mailtjes naar de organisatie zijn gestuurd.”

Paaspop begon in 1979 als klein schuurfeestje op de manage in Schijndel. Zo’n duizend tickets werden er verkocht bij verschillende winkels in Schijndel en in de omliggende dorpen. "Vroeger moest ik moeite doen om de kaartjes te verkopen, want toen was het niet eens uitverkocht", herinnert hij zich.

Omdat Paaspop met 35.000 bezoekers per dag inmiddels zó groot is, zijn alle fysieke verkooppunten in de afgelopen jaren al verdwenen. Behalve tot nu toe dus de winkel van Jan. "Omdat er steeds meer mensen van buiten het dorp naar Paaspop komen, is het makkelijker om de tickets online te verkopen”, zegt hij. “Maar het blijft een Schijndels feestje. Ik mocht de kaartjes fysiek blijven verkopen, zodat de mensen uit het dorp altijd de kans kregen om aan kaartjes te komen.”

De afgelopen jaren verkocht Jan voor elke editie zo’n vierduizend kaarten. Voor sommige vaste bezoekers was het een traditie om hun kaartje bij hem te halen. Anderen kochten hun kaartje juist bij hem omdat ze de fysieke kaartjes verzamelen. En vooral ouderen vinden online kopen lastig, dus kochten ze een kaartje liever in de winkel.