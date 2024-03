Wim haalt voedselkastje weg na plunderingen: 'Te triest voor woorden'

“Dit is toch niet normaal, wie doet zoiets?” Wim de Rijck van de Stichting Homico kan er amper over uit. Voor de zoveelste keer is het voedselkastje in Bosschenhoofd ‘geplunderd’ door dieven. Wim ziet daarom geen andere mogelijkheid meer dan de gratis afhaalvoorziening, naast de kringloopwinkel, weg te halen. In het kastje zaten houdbare levensmiddelen en menstruatiematerialen.

“Dit doe ik met pijn in mijn hart omdat ik hiermee ook goedwillende mensen tekort doe”, zegt Wim terwijl hij het kastje al op zijn steekwagentje heeft staan. Het voedselkastje aan de Gerardushof werd regelmatig aangevuld door vrijwilligers van liefdadigheidsorganisatie Homico en inwoners van Bosschenhoofd.

"Ze had nog net geen winkelwagentje: proletarisch winkelen noemen ze dat."

“Het liep twee jaar heel goed tot we de laatste tijd zagen dat het kastje steeds in één keer leeg werd gehaald. Volgens buurtbewoners kwam er wekelijks een auto voor rijden waar een vrouwelijke passagier uitstapte om haar tassen vol te laden. Ze had nog net geen winkelwagentje: proletarisch winkelen noemen ze dat." Volgens Wim voelden buurtbewoners zich geïntimideerd door de brutaliteit waarmee de onverlaten te werk gingen. “De buren voelden zich niet veilig en hadden schrik om er iets van te zeggen. We hebben daarna geprobeerd om met een tekstbordje aan de gebruikers een oproep te doen om de spulletjes met anderen te delen in plaats van alles weg te kapen. Het hielp allemaal niks.”

"Wanneer zoiets stelselmatig wordt leeggeroofd, houdt het op."