Bram uit Lierop wilde als kind al metselaar worden

De 19-jarige Bram van Heugten uit Lierop is de beste metselaar van Nederland. Vorige week won hij deze titel en later dit jaar mag hij in het Franse Lyon meedoen aan het wereldkampioenschap metselen. Bram doet niets liever dan in de buitenlucht met zijn handen werken.

Op een bouwplaats aan de rand van Beek en Donk staat de jonge kampioen metselen te werken. Er worden 22 huizen gebouwd die al bijna klaar zijn. Enthousiast vertelt Bram over zijn passie voor het vak. Het metselen werd hem als kind al met de paplepel ingegoten. Hij komt uit een familie waar verschillende ooms ook in de bouw werkten en als kleine jongen ging hij al vaak mee naar de bouw.

Bram wil niet binnen zitten

Op z'n twaalfde wist hij het zeker: hij wilde later metselaar worden. Bram moet er niet aan denken om heel de dag op kantoor te zitten. Laat hem maar lekker met een muziekje op de steiger aan de slag gaan. Over een jaar heeft hij zijn opleiding bij Bouw Infra Mensen in Mierlo afgerond. Vier dagen per week staat hij op de bouw te metselen bij een leerbedrijf en één dag heeft hij theorieles.

Al jarenlang is er een schreeuwend tekort aan jonge mensen die met de handen willen werken. Bram weet wel hoe dat komt: "Ik denk dat heel veel jongeren vooral online en op kantoor bezig willen zijn, omdat ze denken dat daar meer geld te verdienen is. Terwijl er nu heel veel werk is op de bouw en je heel veel geld kan verdienen als je het goed doet."

Hoe word je een goede metselaar

"Netjes en secuur werken en de stenen goed leggen", dat is volgens Bram het recept voor een goede metselaar. Hoe zijn toekomst eruit gaat zien? Bram laat het gewoon maar op zich afkomen: "Ik ga nu eerst mijn opleiding afmaken en dan misschien een contract bij een baas of voor mijzelf werken als ZZP'er." Bij bouwbedrijf Hartman uit Asten-Heusden waar hij nu als leerling aan het werk is, daar willen ze hem alvast graag hebben.

Ook volgt Bram nog een timmeropleiding, daardoor wordt hij straks nog aantrekkelijker voor werkgevers. "Timmeren is een keer wat anders, dan hoef ik niet de hele tijd hetzelfde te doen en dat vind ik ook leuk om te doen." Ook al vindt Bram het allebei leuk, zijn hart ligt toch bij het metselen.