Maria (100) bleef eeuwig vrijgezel, maar voelde zich nooit eenzaam

Honderd jaar worden, het is niet veel mensen gegeven. Brabant telde vorig jaar 318 honderdplussers. Maria Rijken uit Hooge Mierde vierde afgelopen maand haar honderdste verjaardag. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen eeuw? "De eerste vijftig jaren heb ik wonderen beleefd. Ik weet nog goed toen de waterleiding er kwam. Je hoefde niet meer te pompen, er kwam gewoon water uit de kraan!"

Het onderwijs zit in haar genen. Haar vader was schoolhoofd in Hooge Mierde en haar moeder was juf. Zelf ging ze als jong meisje 'op pensionaat' in Reusel en later naar de kweekschool. Dat ze mocht studeren was in die tijd uniek. "Ik denk omdat bij ons thuis alles in het onderwijs zat."

In 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog, begon ze haar carrière als juf in Hoogeloon. "Een rare tijd, want de Duitsers zaten in de school. We hadden niks en we wisten niks, alles moesten we afgeven. Het was zo verschrikkelijk behelpen in die tijd, we hadden geen materialen. De eerste tien jaar gaf ik les aan kinderen in de eerste en de tweede klas, het waren schatten van kinderen.” Maria staat uiteindelijk veertig jaar als 'juffrouw Rijken' op basisschool de Akkerwinde in Hooge Mierde.

Maar ook als honderdjarige ontpopt Maria zich nog als juf. Sinds vijftien jaar woont ze bij neef Joep en zijn gezin op het erf. Joep: "Ze leert onze zoon de tafeltjes en ze spelen samen uren het kaartspel Uno. Maria heeft een natuurlijk overwicht, dat heeft ze altijd gehad."

Met drie jongere zussen en drie broers was ze de oudste van het gezin. Ze bleef als enige thuis wonen. Later kwam haar zus Betsy met haar man en vier kinderen bij haar in het ouderlijk huis wonen.

