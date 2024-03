Gewonde bij steekpartij in sportschool: verdachte aangehouden

De man werd binnen gevonden (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Politie en ambulance werden ingeschakeld (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/3 Steekpartij bij de Basic-Fit in Oss

Bij een steekpartij aan de Euterpelaan in Oss is maandagnacht een 24-jarige man uit Geffen zwaargewond geraakt. Hij werd rond kwart over drie gevonden in de hal van sportschool Basic-Fit. Hij is naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De politie heeft een man (26) uit Berghem aangehouden.