Mazelenuitbraak in regio Eindhoven weer iets groter

Het aantal mensen met mazelen in de regio Eindhoven is weer licht toegenomen. De GGD Brabant-Zuidoost meldt inmiddels 28 besmettingen. Het zijn bijna allemaal ongevaccineerde kinderen van rond de vijf jaar die de ziekte hebben opgelopen.

Vorige week dinsdag waren er nog 21 mensen besmet. "De nieuwe meldingen zijn te herleiden naar de bekende lokale uitbraak in Eindhoven. Het merendeel van deze patiënten is inmiddels hersteld en de anderen zijn niet ernstig ziek." Onder de besmette mensen zijn twee volwassenen.

Volgens het RIVM overlijdt in Nederland 1 op de 10.000 gevallen aan mazelen. Wie is gevaccineerd, wordt over het algemeen niet ernstig ziek. Bij sommige mensen kan mazelen leiden tot hersenontsteking of longontsteking.

GGD monitort

Volgens de GGD verloopt dat de lokale mazelenuitbraak in de regio Eindhoven naar verwachting. De gezondheidsdienst blijft de situatie in de gaten houden door het doen van bron- en contactonderzoek. Als de GGD melding krijgt van mazelen, wordt er gekeken wanneer het kind besmettelijk is geweest en waar het kind op dat moment was. Betrokkenen zoals scholen, ouders en kinderen worden dan door de GGD op de hoogte gebracht.

Mensen die de ziekte eerder hebben doorgemaakt of gevaccineerd zijn, hoeven zich volgens de GGD geen zorgen te maken. Kinderen krijgen vanaf 14 maanden een oproep voor een inenting tegen mazelen. De GGD gaat deze prikken niet vervroegen nu er meerdere gevallen van mazelen zijn, ze volgen daarin de landelijke richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

