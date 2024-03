Soms met steunen en puffen, maar voor iedere ouder en kind is er kraamzorg

Geboortes zijn soms letterlijk en figuurlijk zware bevallingen. Vooral met de kraamzorg in de eerste weken is het soms passen en meten, maar gelukkig komt dat in de meeste gevallen wel goed. Dat blijkt uit een kleine rondgang van Omroep Brabant.

"We zitten tot augustus boordevol met inschrijvingen", zegt Petri Versteeg. Ze is kraamzorgconsulent bij Lunavi, een afsplitsing van de zorginstantie Thebe in Tilburg. Inmiddels is Lunavi een van de grootste bureaus en zit het in enkele grote Brabantse plaatsen.

Flink aanpoten

De consulent maakt de drukte bij het bureau bijna dagelijks mee. "Ik doe de intakes en de kraamzorg." Hoewel het moeilijk is om aan personeel te komen, worden de jonge vaders en moeders zo goed mogelijk geholpen met de kraamzorg. "We kunnen nog wel kraamzorg leveren. Alle verzorgers zijn aan het dubbelen en hebben twee gezinnen per dag. Minimaal drie uur per gezin."

Versteeg: "De zorg in de eerste weken na een bevalling is best belastend, maar gelukkig nog wel te behappen. In de zomermaanden is het best wel aanpoten omdat dan ook een deel van het personeel op vakantie gaat. Als mensen zo hard moeten werken, dan kun je niet zeggen dat ze geen vakantie mogen opnemen. Dat is voor de planning best een lastige puzzel om te leggen."

Geen 'nee' verkopen

'Nee' verkopen voor kraamzorg aan een aanstaande moeder gebeurt maar zelden. "Mensen die ingeschreven staan, krijgen sowieso kraamzorg. Vroeger moesten we van de verzekeraars iedereen nemen, maar nu hebben we grenzen gesteld: vol is vol. Als mensen nu nog voor augustus kraamzorg willen, moeten we helaas 'nee' zeggen. Dat is overigens nog niet gebeurd."

Lunavi heeft inmiddels ook twee kraamhotels: Tilburg en Bergen op Zoom. "Daar kan een kraamverzorger meerdere patiënten onder de hoede nemen. Het kraamhotel in Bergen op Zoom was vorig jaar nog een proef. Dit jaar is het open tot eind november."

Geen concurrentie

Ook bij New Care Kraamzorg in Breda is het flink druk. "De bureaus voor kraamzorg hebben onderling een goede communicatie. We wisselen medewerkers uit. Het is een samenwerking, geen concurrentie. Ik ken geen verhalen van mensen die totaal geen zorg hebben gekregen", zegt een woordvoerster.

"In de zomermaanden zit normaal gesproken de piek in het aantal geboorten", zegt Arjen Zwaan, woordvoerder van zorgverzekeraar CZ. "Het lijkt erop dat die piek dit jaar eerder is begonnen en mogelijk langer gaat duren."

Om de drukte in de kraamzorg te lijf te gaan, zoekt de verzekeraar naar een oplossing. "We zien wel dat het knelt, met name in Brabant en in Utrecht. Een van de oplossingen is meer samenwerking in de regio's of de roosters aanpassen, zodat iedereen minimaal 20 uur kraamzorg krijgt."

Als er geen pasklare oplossing is, komt voor de verzekeraar het kraamhotel in beeld. "Het kraamhotel in Eindhoven is open van mei tot en met september."

Zwaan: "Het personeelstekort blijft een stevig probleem en het aantal geboortes wordt ook niet minder. In de toekomst willen we dat iedereen zoveel mogelijk passende kraamzorg krijgt. Het hangt af van de persoonlijke situatie, zo hebben bijvoorbeeld vaders tegenwoordig langer betaald verlof."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Demi uit Veghel is dertig weken zwanger en hoopte zich onbezorgd op haar bevalling te kunnen voorbereiden, maar dat liep anders