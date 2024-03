Nieuw thuis voor zwaluwen: 'Ze vangen duizenden muggen'

De huiszwaluw heeft een nieuw thuis in Mill. De vogels bouwen maar moeilijk nesten in moderne huizen. Een 6 meter hoge paal met 28 nesten moet ze daarom helpen. "Ze eten duizenden muggen per dag", vertelt Hans van den Heuvel, die de zwaluwtil dinsdagochtend plaatste.

"Het is een kunstwerk", zegt Hans trots. Op woensdagochtend is het hotel voor de vogeltjes vliegensvlug neergezet in het park bij Kasteel Aldendriel. En daar moeten we blij mee zijn. "Het zijn prachtige dieren om te zien", vervolgt de vogelaar in hart en nieren. "De vogeltjes zijn niet schuw, je kunt er gewoon langslopen. Ook woensdag staan wat biologen al met hun verrekijkertje klaar. De prachtig zwart-witte vogeltjes zijn ook nuttig. "Ze eten ook duizenden muggen. Je moet de zwaluw dus aan huis hebben, anders wordt het krabben", lacht Hans.

Hans is zo trots als een pauw op deze paal (foto: Raymond Merkx).

Rode lijst

Het leven van de huiszwaluw wordt er niet makkelijker op. De huiszwaluw staat dan ook op de rode lijst van de Vogelbescherming. Hans: "Huizen worden zo gebouwd dat er bijna geen nestmogelijkheden zijn." Oude huizen zitten vol kieren en gaten, maar tegenwoordig zijn overstekende dakranden en muren te glad. Huiszwaluwen vliegen helemaal naar Afrika om te overwinteren. De eerste verschijnen eind maart weer in onze provincie, maar de meerderheid komt aan in april en mei. Het beestje is een echt groepsdier. Het is zeker niet de eerste nieuwe woontoren voor de vogels. In 2017 plaatste Hans al drie tillen. "Die zijn zo succesvol dat de aantallen huiszwaluwen verdrievoudigd zijn." In totaal staan er inmiddels negen in de omgeving van Mill. "Het wordt prachtig hier."

De huiszwaluw (foto: Vogelbescherming/Jelle de Jong).

Vliegensvlug is de til neergezet (foto: Raymond Merkx).