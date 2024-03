Man (75) voor 1,5 ton opgelicht door mannen die hij kent van gay chatsite

Een man van 75 uit Vught is bijna anderhalve ton kwijtgeraakt aan twee mannen die hij leerde kennen via de gay chatsite Bullchat. Hij wil zijn geld terug, maar de twee verdachten uit Arnhem hielden dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch bij hoog en laag vol dat zij het geld gewoon hebben gekregen.

De Vughtenaar is niet alleen op leeftijd, maar ook verstandelijk beperkt. Sinds het overlijden van zijn moeder woont hij alleen. Op de site Bullchat zocht hij contact met mannen en zo kwam hij beide Arnhemmers tegen in verschillende periodes in coronatijd in 2021.

En vanaf dan lopen ook de verhalen uiteen. Beide mannen houden vol dat de Vughtenaar best wilde betalen voor hun vriendschap. Maar, justitie gelooft daar niets van. Met valse namen en leeftijden en mooie praatjes zouden de twee, die elkaar overigens niet zeggen te kennen, de oudere man bijna anderhalve ton hebben afgetroggeld. En ondanks mooie beloften werd er nooit een cent terugbetaald.

'Sugardaddy'

Rachid E. (30) kreeg in vijf maanden tijd ruim 7000 euro van de Vughtenaar. Hij legde contact als de 16-jarige Ramon en verklaarde dat het dagelijks appen en bellen een vriendendienst was waarvoor de Vughtenaar best wilde betalen. Hij vond dat hij daarmee niets fout heeft gedaan. De man zou zich op de chatsite zelf hebben voorgesteld als ‘sugardaddy’ die cadeautjes gaf.

Het contact met de 27-jarige Justin van H. ging nog veel verder en kostte ook veel meer geld. In anderhalf jaar tijd kreeg Van H. 137.000 euro op zijn rekening overgemaakt. Er waren veel tikkies met kleinere bedragen, maar ook overboekingen van 39.000 en 50.000 euro ineens. En Van H. strooide met dat geld. Zo kocht hij een auto van 29.000 euro, kocht hij veel kleding en at hij vaak in luxe restaurants.

'In de problemen'

Beide mannen vertelden de man uit Vught steeds dat ze in de problemen zaten. Zo waren er boetes, problemen met de verzekering of geen huisvesting en zelfs zelfmoordplannen. Steeds was er wat en steeds werd een beroep gedaan op de ‘sugardaddy’. En dat was geen oplichting of verduistering, meenden de twee mannen, maar gewoon giften in ruil voor vriendschap met een eenzame man.

De rechters hielden Justin van H. voor dat de Vughtenaar op WhatsApp steeds benadrukte dat hem om leningen ging en dat hij zijn geld terug wilde. Maar Justin van H. betaalde niks terug. Volgens hem hadden de man en hij via de telefoon afgesproken dat de man dat zou appen om zo de overboekingen voor diens familie te verantwoorden. Maar de appjes waren dus allemaal nep, aldus Van H.

Leugens

De officier van justitie schoot het verhaal van Justin aan flarden. “Wie geeft nou zoveel geld weg?”, zo vroeg ze zich af. Met leugens is flink geld verdiend., zo betoogde ze. De mannen deden zich voor als andere personen en hielden zo de man voor de gek. Die was bang om zijn vrienden kwijt te raken en gaf uiteindelijk toch steeds weer toe aan hun verzoeken om geld.

De mannen hoeven, wat justitie betreft, niet terug de cel in. Tegen Justin van H. werd 46 dagen cel geëist, wat gelijk is aan zijn voorarrest. Wel werd 134 dagen voorwaardelijke celstraf geëist, die hij moet zitten als hij de komende twee jaar nog eens in de fout gaat. Daarnaast eiste ze een taakstraf van 240 uur en ook moet Van H. ruim 130.000 euro terugbetalen.

Tegen Rachid E. werd 4 dagen cel geëist en 56 dagen voorwaardelijk. Daarnaast zou hij een taakstraf van 100 moeten krijgen en ook hij moet de 7000 euro die hij kreeg van de oudere man moeten terugbetalen.

De advocaten van beide mannen volgden het verhaal van beide verdachten. Zij vinden dat er geen sprake is van oplichting en moeten de mannen dan ook worden vrijgesproken. Het terugbetalen van het geld is daarom ook niet aan de orde, zo menen zij.

De uitspraak in deze zaak is op 9 april.