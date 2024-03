Kevin Hofland wordt nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport

Kevin Hofland wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport. Hij heeft een contract getekend voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar. Hij volgt Bob Peeters op, die deze zomer vertrekt.

Als speler kwam hij uit voor Fortuna Sittard, PSV, Vfl Wolfsburg, Feyenoord en AEK Larnaca op Cyprus. Als trainer stond hij eerder langs de lijn bij Willem II, Vfl Wolfsburg en Fortuna Sittard. Op dit moment werkt hij bij de amateurs van SV Meerssen dat uitkomt in de Derde Divisie.

Helmond Sport staat na 31 van de 38 wedstrijden twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt nog op deelname aan de play-offs.

“Het was mijn ambitie om weer in het betaald voetbal actief te zijn. Dat ik de nu de gelegenheid heb om bij een ambitieuze club als Helmond Sport aan de slag te kunnen, maakt het extra mooi. Omdat we nu al tot een overeenkomst zijn gekomen, heb ik genoeg tijd om me voor te bereiden op het nieuwe seizoen”, stelt Hofland in een persbericht van Helmond Sport.

Vorig avontuur in Brabant

Volgens technisch manager Jurgen Streppel kan de club met de komst van Hofland stappen gaan zetten. "Voor het lopende seizoen ligt de focus uiteraard op het behalen van de play-offs, maar op de achtergrond gaan we ons in samenwerking met Kevin richten op het nieuwe seizoen.”

Hoflands laatste avontuur in Brabant eindigde in 2022 bij Willem II nadat de clubleiding het vertrouwen in hem opzegde. Willem II bezette op dat moment de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 24 punten uit zeventien wedstrijden. Een thuisnederlaag tegen NAC Breda deed hem de das om.

Eind januari maakte Helmond Sport al bekend om aan het einde van dit seizoen te stoppen met hoofdtrainer Bob Peeters. Dat zou in goed overleg zijn gegaan.

