Drugs en geladen revolver gevonden in auto van aangehouden verdachte

Een man (25) uit Lage Zwaluwe zit sinds februari vast omdat hij zich bezighield met de productie en handel in drugs. Zijn auto werd toen niet gevonden, maar inmiddels hebben agenten die wel opgespoord en opengemaakt. Ze vonden duizenden xtc-pillen, ketamine, MDMA en een geladen revolver.

De man uit Lage Zwaluwe is een van de verdachten in een drugsonderzoek waarin eind februari vier verdachten werden aangehouden. Samen met mannen uit Baarle-Nassau, Oosterhout en Breda liep hij toen tegen de lamp. In drie huizen, een bedrijfspand en een berging werden grondstoffen voor synthetische drugs gevonden.

Agenten vermoedden dat er in de auto van de man uit Lage Zwaluwe meer te halen was, alleen konden ze die niet vinden. Door nieuwe informatie kwamen ze de auto wel op het spoor. De man bleek inderdaad flinke hoeveelheden harddrugs in zijn auto te bewaren. Agenten telden 36.000 xtc-pillen, 100 gram MDMA en een kilo ketamine. Ook lag er een geladen revolver in de auto.

De politie neemt de in beslag genomen spullen mee in het onderzoek.