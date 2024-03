Piet en An wonen al ruim 50 jaar in hetzelfde huis: 'Ik wil hier sterven!'

De meest honkvaste 80-plussers van Brabant wonen in Rucphen. Precies 29,6 procent woont al meer dan 50 jaar in hetzelfde huis. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. Zo ook de 84-jarige Piet van Dijk en zijn 80-jarige vrouw An. Sterker nog: Piet woont zelfs al zijn hele leven op hetzelfde adres: "Ik wil hier sterven."

"Verhuizen? Daar moet ik niet aan denken. Ik wil hier sterven, klaar!", zegt Piet resoluut. Zijn vrouw An vult aan: "Ik wil hier nooit meer weg!" Een klassiek geval van het bekende gezegde: 'Oude bomen moet men niet verplanten.'

84 jaar hetzelfde

Piet woont zijn hele leven al op hetzelfde adres. Eerst in zijn ouderlijk huis, daarna woonde hij in datzelfde huis met An. Precies 50 jaar geleden bouwde het echtpaar een nieuw huis, op dezelfde plek. "Het is ondertussen alweer antiek! Houten balken en granol op de muur, het is niet meer van deze tijd hoor", lacht An.

Hoe ouder mensen worden, hoe langer zij op hetzelfde adres blijven wonen, blijkt uit de cijfers van het CBS. De doorsnee woonduur was in 2023 het hoogst bij 78-jarigen. Zij woonden begin vorig jaar zo'n 25 jaar op hetzelfde adres. Bij één op de acht tachtigplussers was dit zelfs vijftig jaar of langer.

De krasse senioren van Rucphen zijn de Brabantse koploper met 29,6 procent. Landelijk scoort het streng christelijke Staphorst in Overijssel het hoogst met 31 procent. Het is best uniek om zo lang ergens te blijven wonen. Als je naar alle leeftijdsgroepen kijkt, blijven de mensen gemiddeld niet langer dan tien jaar op één plek wonen.

Waterput

Dat wonen zag er rond 1947 heel anders uit, weet Piet. "We moesten naar de benzinepomp lopen om water uit een put te halen. Een waterleiding hadden we nog niet", lacht hij. "Dat kun jij je nu niet meer voorstellen, hè", zegt hij lachend tegen de 56 jaar jongere verslaggever.

"Onze drie kinderen willen allemaal terug naar Rucphen", vertelt An trots. Piet: "We hebben een tuintje, je zit vlakbij het bos en het dorp. Wat wil je nog meer?" Het dorpse karakter houdt de twee vast. "Je loopt makkelijk bij iedereen binnen." Om nog maar te zwijgen over de grote familie en zeven kleinkinderen. "Van kinderen maken ga je niet dood", lacht An.

Klik op jouw gemeente om te zien hoeveel 80-plussers er al 50 jaar op hetzelfde adres wonen.