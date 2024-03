Dankzij dit toilet kan Marieke weer naar een dierentuin: ‘Ik kan meedoen’

Als eerste in Nederland heeft de Beekse Bergen in Hilvarenbeek vanaf nu een speciaal toilet voor mensen met een meervoudige handicap. En dat betekent heel veel voor Marieke van Gastel (40) uit Eindhoven: “Hierdoor kan ik ook onbezorgd een dagje weg. Ik hoef niet meer na te denken: als ik maar niet naar de wc hoef.”

Maar het nieuwe toilet in de Beekse Bergen heeft dat wel. Het is een grote ruimte met aan beide zijden van het toilet genoeg plek om van twee kanten iemand op het toilet te zetten. Daarnaast zijn er de tillift en de bank.

Marieke, in het dagelijks leven raadslid in Eindhoven, heeft normaal geen enkele mogelijkheid om naar het toilet te gaan: “Ik moet met een tillift uit de rolstoel worden gehaald, dan op een brancard worden gelegd om mijn broek uit te kunnen doen. Pas dan kan ik met de tillift naar de wc. Dat gaat in een gewoon invalidentoilet niet.”

Na de Beekse Bergen is het de bedoeling dat veel meer musea en pretparken in het land zo’n toilet krijgen. Het gezin van Margreet en Maarten Rutten is er dolblij mee. Hun dochter Carlijn (9) heeft een meervoudige handicap en kan haar spieren niet goed gebruiken. “We moeten haar dus tillen”, legt Margreet uit. “En daar wordt ze op een gegeven moment te zwaar voor. Dan hebben we de tillift nodig.”

Carlijn zit in een tildoek die je in de lift kunt klikken om haar op te tillen. Dat dit er nu is, betekent veel voor Margreet en haar gezin: “Ieder gezin wil leuke dingen doen. En wij kunnen vanaf nu veel meer dan voorheen. We kunnen nu ook langer dan twee uur een uitje doen met ons gezin.”