Continu aanstaan is ongezond volgens neuropsycholoog: 'Leg telefoon weg'

Het piept en kraakt in onze hersenpan en dan niet in de positieve zin van het woord. We staan altijd aan en dat zorgt voor problemen. Dat ziet de Helmondse neuropsycholoog Erik Matser, die gespecialiseerd is in de relatie tussen het brein en gedrag. Dagelijks heeft hij overprikkelde patiënten in zijn spreekkamer. “Facebook is een vergelijkingsmaatschappij. Ik hoor verhalen van mensen die zichzelf alleen maar vergelijken met anderen en hun telefoon niet weg kunnen leggen.”

Veel van zijn patiënten klagen dat ze continu aanstaan, dat ze geen rust kunnen vinden en niet goed slapen. “Ik heb opgeschreven waar mensen zoal last van hebben. Een van de dingen die er echt enorm uit knalt, is overprikkeling. Ik wilde weten: wat is er precies aan de hand in die hersenen?”, vertelt hij donderdag in het radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. Daarover heeft hij nu een boek geschreven ‘Elements for a better life’ (Elementen voor een beter leven).

Het boek wordt deze donderdag uitgebracht van New York tot Tokio, wereldwijd is interesse voor zijn verhaal. “Dat komt omdat ik iets beet heb, wat iedereen herkent. Als ik de hele dag op mijn telefoon kijk, is dat wel goed voor mij? Is Facebook wel goed voor mij? Het boek biedt antwoorden en oplossingen.”