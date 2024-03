Russische hackers leggen website provincie Brabant plat

De cyberaanval die maandag de website van de provincie Noord-Brabant platlegde, is opgeëist door een pro-Russische hackersgroep NoName, dat meldt dagblad Trouw. De zogeheten DDoS-aanval zou een vergelding zijn voor steun aan Oekraïne.

‘Terwijl Nederland vliegtuigen overdraagt aan Oekraïne, sturen wij onze DDoS-groeten’, schreef de hackersgroep op Telegram op het moment dat de aanval in volle gang was. Dat ontdekte onderzoeksplatform Investico, zij had toegang tot een groep op Telegram waarin cyberaanvallen op westerse website worden opgeëist.

De website van de provincie Brabant was maandag tijdelijk onbereikbaar door de DDoS-aanval. De site wordt dan overspoeld met verkeer, de server bezwijkt onder de druk waardoor de website niet of moeilijk bereikbaar is. Overigens komen de aanvallers niet binnen in de systemen en ze richten daar dus ook geen schade aan.

Het hackerscollectief, genaamd ‘NoName057(16)’, begon in 2022 met hun cyberaanvallen op Oekraïense media toen Rusland Oekraïne binnenviel. Maar ondertussen slaan ze ook toe in landen die Oekraïne steunen, zoals Nederland.

De provincie Noord-Brabant overweegt extra maatregelen om te voorkomen dat hun website wordt platgelegd door DDoS-aanvallen. Wat dit voor maatregelen zijn, is nog niet duidelijk.

Ook de websites van de provincies Groningen, Noord-Holland en Overijssel gingen maandag op zwart.