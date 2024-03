'Eerste slurfencontact succesvol', Sibu moet in Artis zorgen voor kalfje

Mannetjesolifant Sibu uit Dierenrijk in Mierlo is deze week verhuisd naar Artis in Amsterdam. Daar heeft hij één taak: zorgen voor nageslacht. De 20-jarige Aziatische stier Sibu moet vooral in de smaak vallen bij een 7-jarige koe in Artis. Vrouwtjesolifanten moeten voor hun tiende een kalfje krijgen om vruchtbaar te blijven. "Het eerste slurfencontact tussen de hekken in Artis is succesvol verlopen", vertelt olifantenverzorger Egbert-Jan Plas van Dierenrijk.

De hele verhuizing van Sibu is onderdeel van een fokprogramma voor dierentuinen. Er komt daarom dit jaar een andere stier terug in Dierenrijk. Olifantenverzorger Egbert-Jan heeft niet de indruk dat de olifantenkudde in Dierenrijk verdrietig is na het vertrek van Sibu. "Ik kan dit wetenschappelijk niet onderbouwen, maar ik denk dat de olifanten echt door hebben gehad dat er iets stond te gebeuren de afgelopen weken. Wij hebben een grote verhuiskist bij de olifanten geplaatst en zo Sibu getraind om daarin te stappen. Bijna alle olifanten zijn ooit op die manier verhuisd. " "Olifanten zijn intelligent en ik denk dat ze begrepen dat Sibu ging vertrekken. Bovendien bewegen mannetjes zich dóór de kudde en vrouwtjes bewegen zich in de kudde", legt de olifantenverzorger uit. "Het is daardoor gemakkelijker om mannetjes te verhuizen dan vrouwtjes."

"Ik heb zelf gezien dat Sibu aankwam in Artis, het gaat goed met hem."

Voor de verzorger zelf was het wel even slikken toen Sibu vertrok. "Het was de eerste stier die naar Dierenrijk kwam en die ik vanaf zijn vierde hier heb verzorgd. Dat ik zelf heb gezien dat hij aankwam in Artis en dat hij zich daar probleemloos aanpaste aan zijn nieuwe omgeving helpt, het gaat goed met hem." Nu was het ook niet onverwacht dat Sibu moest vertrekken. Hij heeft een dochter rondlopen in Dierenrijk die nu ook in de vruchtbare leeftijd zit. Hij werd daarom al een tijd apart gehouden van de kudde om te voorkomen dat er inteelt plaatsvond.

Sibu wordt afgetast door het jonge vrouwtje.

Ondertussen houdt Egbert-Jan contact met Artis hoe het allemaal verloopt daar in het olifantenverblijf. "Toen Sibu en het jonge vrouwtje elkaar voor het eerst fysiek ontmoetten, liep het vrouwtje brullend weg en ging ze schuilen bij haar moeder. "Ik heb nu de laatste foto's gezien en daar staan Sibu en het vrouwtje heel dicht bij elkaar. Een goed teken", zegt Egbert-Jan. Sibu blijft minimaal een jaar in Artis. Mochten er nog meer vrouwtjes bevrucht raken dan is dat mooie bijvangst. En als het dit jaar niet lukt om voor nageslacht te zorgen, verwacht Egbert-Jan dat Sibu wat langer mag blijven.

"Iedere 12 tot 14 weken een nieuwe kans om zijn taak te volbrengen."