Amerikanen weg bij FC Den Bosch: ‘Einde aan onrust', hoopt club

Toen een meerderheid van de aandelen van FC Den Bosch werd overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij, leek er hoop voor de club op financieel en sportief betere tijden. Nu bijna drie jaar later komt er een einde aan de samenwerking met vijf Amerikaanse aandeelhouders. Vier nieuwe partijen nemen de aandelen over. Wie dat zijn en of het om lokale of buitenlandse partijen gaat, maakt de voetbalclub nog niet bekend.

“Het is niet geworden wat de partijen ervan hadden verwacht”, stelt FC Den Bosch over de samenwerking met de Amerikanen. Binnen de club waren ze al maanden ongelukkig met de Amerikaanse invloeden. Sommige van de aandeelhouders kwamen hun financiële verplichtingen niet meer na, zo stelt de club. En er was een gebrek aan vertrouwen dat hier in de toekomst verbetering in zou komen. "Er ontstond onrust binnen de hele club, ook bij sponsors en supporters. Daarom zijn we blij dat daar nu een einde aan komt", stelt perschef Ester Bal donderdag hoopvol.

Bestaande aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en directie van de betaaldvoetbalorganisatie waren in de afgelopen maanden al op zoek naar nieuwe kansen en potentiële investeerders die voor meer continuïteit in de bedrijfsvoering van de club zouden moeten zorgen.

Wijzigingen

De KNVB is inmiddels door FC Den Bosch op de hoogte gebracht van de gewenste wijzigingen. Van de vier nieuwe aandeelhouders krijgt niemand een belang van 25 procent of meer. Binnenkort worden de aandeelhouders gepresenteerd.

Een groep van lokale aandeelhouders onder de naam Forza FC Den Bosch behoudt zijn aandelen. Het gouden prioriteitsaandeel, waarmee onder andere de naam, clubkleuren, clubcultuur en vestigingsplaats gewaarborgd zijn, blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal ’s-Hertogenbosch.

Vertrek technisch manager

Op het veld gaat het vooralsnog slecht met de Bossche club. Ze bezetten de negentiende plek in de Keuken Kampioen Divisie met net zoveel punten als hekkensluiter Jong FC Utrecht. De spelersgroep voor volgend seizoen wordt in ieder geval niet meer samengesteld door Yousuf Sajjad. De technisch manager is per direct vertrokken vanwege persoonlijke omstandigheden. FC Den Bosch hoopt zijn vervanger snel te kunnen aanstellen.

Persoonlijke omstandigheden

Sajjad: “De afgelopen maanden heb ik gestreden om FC Den Bosch te beschermen tegen ongewenste invloeden. Mijn loyaliteit lag altijd volledig bij FC Den Bosch en bij het doen wat het beste is voor de club. Vanwege persoonlijke omstandigheden is het voor mij nu belangrijk dat ik bij mijn gezin in Engeland ben. Deze club en stad zijn de afgelopen anderhalf jaar een deel van mij geworden en daarom valt de beslissing om te vertrekken mij zwaar.”



