Dit is wat je moet weten over de Amerikanen die FC Den Bosch overnemen

Er is hoop voor FC Den Bosch en die hoop heet Pacific Media Groep (PMG). De investeringsmaatschappij koopt meer dan vijftig procent van de aandelen. Maar wie zijn deze Amerikanen precies en hoe gaan ze te werk.

Wie is PMG?

Het is een investeringsmaatschappij onder leiding van de Amerikaan Paul Conway. PMG staat erom bekend dat het haar eigen management bij clubs neerzet, die de zaak strak leiden. Voor het voetbal wordt gebruik gemaakt van data om spelers te halen en beter te maken. Het bedrijf heeft in de voetbalwereld een aardige naam opgebouwd.

Wat is de achtergrond van PMG?

Paul Conway maakte fortuin door als bankier voor de Amerikaanse groep Oppenheimer & Co actief te zijn in een aantal Chinese privatiseringsprojecten begin van deze eeuw. Op de Belgische website derijkstebelgen.be staat dat Conway in 2009 voorzitter werd van de grootste producent ter wereld van generische geneesmiddelen Teva Pharmaceutical Industries en CEO van de Chinese groep SearchMedia Holdings.

Conway werkt samen met de Chinese miljonair Chien Lee. Die is eigenaar van onder meer een keten van budgethotels. In december 2017 kochten beiden samen met enkele investeerders 80 procent aandelen van de Britse tweedeklasser Barnsley. De Franse club Nice behoorde tot vorig jaar ook tot de PMG-groep, maar die werd voor naar verluidt 100 miljoen euro doorverkocht.

Wat zijn de gevolgen voor FC Den Bosch?

PMG staat bekend om het aantrekken van jonge spelers. Dat hebben ze ook gedaan met andere kleine clubs die tot de PMG-groep behoren; zoals het Belgische Oostende, het Engelse Barnsley, het Deense Esbjerg, het Zwitserse FC Thun en AS Nancy in Frankrijk.

Opvallend is dat hun ploegen ook op min of meer dezelfde manier voetballen, aanvallend met snel druk zetten. Bij de overname van Oostende een jaar geleden was Conway duidelijk over de bedoelingen. “Wij brengen wetenschappelijk voetbal. We trekken jonge spelers aan binnen een bepaald budget en geven contracten voor 4 of 5 jaar.” Om ze daarna met winst te verkopen.

Hoe is het eigenlijk met FC Den Bosch?

De nederlaag woensdag tegen de amateurs van UNA (2-0) vertelt eigenlijk het verhaal. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg als één na laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Er was de afgelopen jaren sinds het vertrek van Kakhi Jordania weinig te makken in de Vliert. De recente rechtszaak tussen de club en voormalig geldschieter Jordania, die de club van de KNVB niet mocht overnemen, viel in het voordeel van de club uit. Die ging over 1,8 miljoen euro

En de Bossche supporters?

Die reageren over het algemeen voorzichtig positief. Gehard door het verleden geloven ze het pas als de handtekeningen echt zijn gezet en, niet onbelangrijk, de KNVB ook akkoord is.

