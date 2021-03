Huwelijk FC Den Bosch met Kakhi Jordania werd vechtscheiding: de rechtszaak

Kakhi Jordania op de tribune bij FC Den Bosch (Foto: VI-Images). vergroot

FC Den Bosch bracht het nieuws eind juli 2018 met alleen maar hoofdletters: er was een akkoord bereikt met Kakhi Jordania over de overname van de club. De plannen waren groots en de start veelbelovend. Maar daar bleef het bij. Het is nu, na een kort en niet eens officieel huwelijk, al lange tijd een vechtscheiding. Dinsdag is als voorlopig dieptepunt een rechtszaak waarbij beide partijen geld eisen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Mensen krijgen hoop", zei trainer Wil Boessen een maand na de komst van Jordania. Dat was op dat moment ook het woord dat vaak viel. Hoop, gecombineerd met enthousiasme. Dat zag ook toenmalig algemeen directeur Paul van der Kraan. "De hele wereld rond de club is anders. Je merkt het aan de sfeer binnen de club, de sfeer bij de toeschouwers en de sfeer bij de sponsors. Alles is op dit moment positief."

Spelers uit alle windrichtingen

Op dat moment waren er in een maand tijd al acht nieuwe spelers gepresenteerd. Het was duidelijk te zien dat Jordania zich liet gelden. Met doelman Wouter van der Steen en de ervaren Danny Holla kwamen er twee spelers die bekend waren met het Nederlandse voetbal, verder werden er vooral spelers aangetrokken vanuit het netwerk van Jordania en Anton Evmenov, de beoogde Russische technisch directeur van FC Den Bosch.

De selectie van FC Den Bosch werd een vreemdelingenlegioen, want de nieuwelingen kwamen uit alle windrichtingen. Van een Spanjaard tot een Bulgaar en van een Fin tot twee Argentijnen. Het was aan trainer Boessen om daar een ingespeeld team van te maken.

Ambities van Jordania

Jordania dacht niet alleen aan het aantrekken van spelers. De eerste keer dat hij aan het woord kwam op de website van FC Den Bosch sprak hij zich uit over de toekomst. "FC Den Bosch is een interessante club met een rijke historie, een fanatieke aanhang en gevestigd in een stad met potentie die past bij mijn ambities. Om de doorstroming van spelers van de eigen jeugdopleiding naar de A-selectie mogelijk te maken, zal de nieuwe organisatie gericht zijn op talentontwikkeling."

"Ik zal investeren in de basisvoorwaarden, want alleen een stevige basis zorgt voor structureel succes. De lat ligt hoog, maar de drempel is laag. FC Den Bosch is een club van en voor het publiek. Een club voor alle mensen uit Den Bosch en omgeving", zei de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania.

Die mensen kregen steeds meer geloof in een mooie toekomst, waarbij de ambities niet langer alleen woorden bleken te zijn. Met de versterkte selectie stond Den Bosch in de winterstop zelfs op de eerste plaats van de Keuken Kampioen Divisie.

Geen groen licht van de KNVB

Maar terwijl op het veld gevochten werd voor de punten en promotie naar de Eredivisie, was er buiten het veld een belangrijkere strijd gaande. Groen licht vanuit de KNVB voor de overname liet op zich wachten. Echt doorzetten met zijn plannen kon Jordania daardoor niet.

Uiteindelijk ging het licht zelfs nooit op groen, de Nederlandse voetbalbond keurde de overname niet goed, onder meer vanwege verdenkingen van witwasfraude. In het sprookjesboek vol pracht en praal zat ineens een zwarte bladzijde. En het werd meer dan een bladzijde, want ook na hoger beroep kon er een streep gezet worden door alle plannen van de Georgiër en FC Den Bosch.

De gezamenlijke droom spatte uiteen. Beide partijen staan nu zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Dinsdag begint om 10.00 uur de rechtszaak tussen FC Den Bosch en Kakhi Jordania. De Georgiër eist bijna twee miljoen euro, terwijl de voetbalclub op haar beurt honderdduizenden euro’s van hem wil zien.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.