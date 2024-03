Rijk trekt portemonnee: miljarden voor behoud ASML en leefbaarheid regio

De Brainportregio kan een mooie cheque met negen nullen tegemoet zien. Het demissionaire kabinet trekt in totaal 1,73 miljard euro uit om techbedrijven als ASML in Nederland te houden. Ook legt de regio zelf een groot bedrag in. In totaal gaat het om 2,51 miljard euro aan investeringen. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van extra huizen, om meer personeel op te leiden en om wegen en openbaar vervoer aan te pakken.

Onder de naam 'Project Beethoven' werd de afgelopen tijd druk onderhandeld tussen kabinet, bedrijven en de regio. Met als doel om grote technologiebedrijven als ASML en NXP in de Brainportregio te houden én de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Tot op het laatste moment werd er onderhandeld over exacte bedragen. Een miljard voor bereikbaarheid

De zak met geld wordt uitgesmeerd over drie belangrijke pijlers: bereikbaarheid,

woningbouw,

onderwijs. Daarmee moet er meer 'lucht' komen in de knellende Brainportregio. Bereikbaarheid

Ruim een miljard euro wordt er vrijgemaakt voor een betere bereikbaarheid van de regio: 718 miljoen euro vanuit het Rijk, de regio lapt 350 miljoen. Daarmee moeten huizen, bedrijven en voorzieningen beter bereikbaar worden gemaakt. Zo komt er meer geld voor station Eindhoven: er komen waarschijnlijk meer sporen, zodat er meer (internationale) treinen kunnen rijden. Maar er moet ook meer ruimte komen voor bussen en fietsers. Ook moeten er meer snelbussen in de regio gaan rijden, bijvoorbeeld tussen Eindhoven Centraal en ASML. De hoop is dat daardoor meer mensen de auto laten staan. Er wordt ook geld vrijgemaakt voor een betere doorstroming van de A2/N2 bij Eindhoven en Veldhoven. Er wordt gekeken hoe die weg verbeterd kan worden. Woningbouw

Daarnaast moeten er de komende jaren nog eens 20.000 extra woningen gebouwd worden in de regio. Deze komen bovenop de al geplande 45.000 nieuwe huizen. Het Rijk en de regio leggen hiervoor samen 425 miljoen euro in. Onderwijs

Een ander deel van het geld gaat naar het onderwijs: 450 miljoen euro tot en met 2030 voor het mbo, hbo en de universiteiten. Daarna wordt het structureel 80 miljoen per jaar. Het doel is om snel meer technici op te leiden voor de hightechsector. Bijvoorbeeld door nieuwe studenten te werven maar ook door het omscholen van mensen. ASML behouden

Van de in totaal 2,51 miljard euro komt 1,28 miljard euro uit het budget van het Nationaal Groeifonds. Het huidige kabinet dat de lopende zaken waarneemt totdat er een nieuw kabinet is, gaat ervan uit dat ASML met deze handreiking behouden blijft voor de Brainportregio en dus ook blijft groeien binnen de grenzen van Nederland. Een verhuizing of een uitbreiding naar het buitenland van de Veldhovense techreus lijkt daarmee afgewend. Mocht het bedrijf toch vertrekken, dan worden de kapitaalinjecties ook (deels) teruggetrokken, waarschuwt het demissionaire kabinet.