Alleswinnaar Marianne Vos maakt niet alleen indruk op de fiets

Olympisch-, wereld- en Europees kampioen op de weg, winnares van bekende klassiekers én van etappes in grote rondes. Wat heeft wielrenster Marianne Vos (36) uit Babyloniënbroek eigenlijk niet gewonnen? Haar overwinning in Dwars door Vlaanderen woensdag was haar 250ste overwinning op de weg. “Voor de buitenwacht lijkt het vanzelfsprekend dat Marianne wint, maar zelf ziet ze dat niet zo", zegt manager Rutger Tijssen van Team Visma | Lease a Bike.

"Haar blijdschap na iedere overwinning is oprecht”, weet de manager. Tijssen werkt sinds anderhalf jaar met Marianne Vos. Hij noemt haar een voorbeeld binnen de topsport. “Wij als ploeg weten welke trainingsarbeid ze verricht, het is bij haar nooit another day at the office. Ze is vaak perfectionistisch met de sport bezig. Marianne is gretig en ziet iedere overwinning als iets bijzonders en niet als wéér een winst.”

"Marianne is beschaafd en altijd respectvol."

De manager is niet alleen onder de indruk van de prestaties van de wielertopper. “Als ik haar als persoon mag omschrijven, dan noem ik haar super. Ze is zo beschaafd en altijd respectvol naar de mensen om haar heen. Oprechtheid en eerlijkheid zijn veel waard. Het is erg fijn om met haar te werken.”

"Een topsporter met een echte vechtersmentaliteit."

Voormalig wereldtopper Leontien van Moorsel heeft bewondering voor de mentale weerbaarheid van Vos. "Als je alles al hebt gewonnen, zou je kunnen denken aan stoppen bij fysieke tegenslagen. Marianne heeft hele periodes gefietst dat ze eigenlijk maar kracht had in één been. Nu ze weer volledig fit is, zie je hoe ontzettend sterk ze is. Dat telkens weer terug knokken, maakt haar prestaties nog groter. Een topsporter met een echte vechtersmentaliteit, ik ben trots op haar." Ze noemt Vos één van de atleten die voor de toenemende populariteit van het vrouwenwielrennen hebben gezorgd. "De sport leeft steeds meer en komt veel meer op televisie dan vroeger. Dat komt mede door Marianne, maar eigenlijk hebben we in de afgelopen generaties telkens echte wereldtoppers gehad. De huidige generatie doet het ook goed. We zijn in Nederland verwend met zoveel kwalitatief goede wielrensters."

"Ze is de beste wielrenster aller tijden."