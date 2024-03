Verbijstering over auto die huis ramt: 'Staat daar voor Paaspop, dacht ik'

Een bewoner van de Hyacinthof in Schijndel kreeg donderdagnacht de schrik van haar leven. Een automobilist reed met hoge snelheid haar huis binnen. De auto boorde een enorm gat in de zijgevel van het huis met als gevolg dat dat nu onbewoonbaar is. “Ik rolde bijna uit mijn bed van schrik”, vertelt Annie Jansen na een bewogen nacht voor haar.

Het ongeluk gebeurde donderdagnacht rond kwart voor twee. De bestuurder, een 27-jarige man uit Heeswijk-Dinther, raakte de macht over het stuur kwijt en belandde met zijn auto tegen het huis. Annie lag te slapen, maar schrok wakker. “Het ging heel hard. Ik dacht dat er een boom tegen mijn huis viel”, vertelt ze. Ze kleedde zich aan om te gaan kijken wat er aan de hand was en zag toen de enorme ravage. “Ik heb meteen de politie gebeld. Ook de ambulance en de brandweer kwamen. Die hebben gekeken en toen bleek het te gevaarlijk om binnen te blijven.” De bestuurder van de auto was volgens de politie onder invloed van alcohol. Daarover wil Annie weinig zeggen. “Hij was overstuur en had een ambulance nodig. Maar verder weet ik het ook niet”, zegt ze. De politie heeft het rijbewijs van de man afgepakt.

“Bizar dat hij dit voor elkaar heeft gekregen.”

Vrijdagochtend staat de auto nog steeds op dezelfde plek, in de zijgevel van de woning. De gevel moet gestut worden voor de auto kan worden weggehaald. Tot die tijd kan Annie haar huis niet in. “Ik voel me een beetje ontheemd, want ik kan niet naar binnen”, zegt ze. “Ik moet nog afwachten hoe het verloopt met de verzekering, maar ik blijf er kalm onder.” Ook buurtbewoners kijken vrijdagochtend vreemd op als ze door de Begoniastraat rijden. “Die is flink uit de bocht gevlogen”, zegt een buurvrouw. Ze heeft niks van de klap meegekregen. “Toen ik vanochtend uit het raam keek dacht ik: iemand heeft zijn auto daar alvast neergezet voor Paaspop.” Een ander reageert: “Ik heb er geen woorden voor. Je moet letterlijk de stoep over om tien meter in het huis te rijden, dus ik vind het raar”, zegt een man. En ook een vrouw die langsrijdt, begrijpt er niks van. “Bizar dat hij dit voor elkaar heeft gekregen.”

De bewoonster van het huis is nog een beetje beduusd van wat haar is overkomen (foto: Jan Peels).