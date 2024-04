'Goud waard', zingende elektricien laat mensen al vijftig jaar genieten

“Een grote doorbraak op mijn oude dag zou leuk zijn, maar ik ben nu ook dik tevreden hoor!” De uitspraak kenmerkt de bescheiden charmezanger Ron van Hoof (65): in West-Brabant al een halve eeuw een fenomeen. Jong en oud zingt mee met de liedjes van de zingende elektricien die binnenkort zijn vijftigjarig artiestenjubileum viert.

In de studio van Laurens van Wessel, die we ook kennen als de producer van Frans Bauer, zet Ron de laatste puntjes op de ‘i’ van zijn nieuwste album 'Tijdloos 2'. “Laurens heeft alles in een nieuw jasje gestoken. Hij voelt precies aan wat ik kan en hoe ik het wil dus ik verwacht dat het iets moois gaat worden”, zegt Ron.

"Die naam kreeg ik destijds van de bekende zangeres Annie de Reuver."

De zanger uit Putte zong als vijftienjarige in zijn eerste bandje. Hij werd ontdekt door Johnny Hoes bij wie hij onder de naam Ricardo vier nummers opnam. “Die naam kreeg ik destijds van de bekende zangeres Annie de Reuver.” Later trok hij met zijn band Ricardo en de Calypso’s jarenlang volle zalen. Tot Ron in 2015 besloot om verder te gaan als soloartiest. Inmiddels heeft hij onder zijn eigen naam veertien singles en twee albums uitgebracht. Vooral liedjes van zijn eigen hand slaan aan bij het publiek. “Het nummer ‘Jij’ durf ik wel een hit te noemen. Ook jongeren zingen het volop mee in de zaal. Het is een lekker meezinger met een countrydeuntje. En vooral dat woordje ‘jij’ ligt blijkbaar lekker in het gehoor bij mensen.”

"Hij is heel muzikaal en je voelt wat hij zingt."

Producer Laurens van Wessel werkt al jarenlang samen met Ron. “Je moet hem niet gaan vergelijken met Frans Bauer. Ron heeft zijn eigen stemgeluid. Hij is heel muzikaal en je voelt wat hij zingt. Wat hem verder bijzonder maakt, is zijn enorme gedrevenheid en dat al vijftig jaar. Ik denk dat er maar weinig artiesten zijn die hem dat nadoen.” Ron heeft naast zijn zangcarrière een elektrotechnisch installatiebedrijf. Maar het zingen krijgt de laatste tijd steeds meer de overhand. Gemiddeld treedt hij twee keer per week op. Daarbij is hij naar eigen zeggen niet steeds bezig met 'kijk eens hoe mooi ik kan zingen'. Voor hem is het belangrijkste dat de mensen genieten. "En dan maakt het mij niet uit of het nu gaat om een grote menigte bij het Brabantse Wal Festival of een klein groepje bejaarden in een verzorgingshuis. De reacties van het publiek zijn voor mij goud waard.” Op zaterdagmiddag 6 april viert Ron van Hoof zijn vijftigjarig artiestenjubileum met een optreden en de presentatie van zijn nieuwe album in buurtcentrum De Biezen in Putte. Beluister hier het nummer 'Jij' van Ron van Hoof: