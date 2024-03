Corry Konings weet na 55 jaar nog lang niet van ophouden

Haar eerste hit was maar een hitje in vergelijking met wat komen zou. Toch stond 'Vaarwel, ik zal geen traan om je laten' tien weken in de hitlijsten. Best goed voor een artiest die niemand nog kende, in 1969: Corry Konings uit Sint Willebrord, 17 jaar oud toen, kapster van beroep, maakte haar debuut in de showbizz. Dat is inmiddels 55 jaar geleden en sindsdien is ze niet meer weggeweest. Ze mag zich met recht 'de koningin van het levenslied' noemen. Zondag is Corry Konings te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Nog geen jaar na haar debuutsingle sloeg Corry onder de vleugels van Pierre Kartner, en met met begeleidingsband 'de Rekels', toe met 'Huilen is voor jou te laat'. Het nummer stond 41 weken in de top 40: een record dat maar liefst 43 jaar lang stand hield. Tot in 2013 het nummer Happy van Pharell Williams uitkwam dat bijna een jaar in de hitlijsten stond. Vanaf 1972 ging Corry haar eigen weg, zonder Rekels. Het was de tijd van grote hits als 'Jij weet toch wel wat liefde is' en 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen'. Ze maakte meer dan twintig albums en ruim zeventig singles. Haar carrière kreeg in 2018 een oppepper met haar deelname aan het tv-programma Expeditie Robinson. En nu zit Corry dan wel in een levensfase waarin ze meer aandacht aan kinderen en kleinkinderen wil besteden, maar ze treedt nog steeds veel op. Bijvoorbeeld dit jaar op tweede paasdag in 'De Bevers dichtbij' met John de Bever in het Circustheater in Scheveningen. Verder in KRAAK

De oprichters van Paaspop, het festival dat dit weekend weer tienduizenden mensen naar Schijndel trekt. Piet van Esch en Peter Roozendaal begonnen 45 jaar geleden met het festival in een manege in Schijndel: met een begroting op de achterkant van een sigarenkistje en één toilet voor 2500 bezoekers. En provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen over de extra miljarden die geïnvesteerd worden in de regio Eindhoven om te voorkomen dat techbedrijven als ASML Nederland de rug toekeren.