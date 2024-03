Gevecht tussen twee honden eindigt in steekpartij, man aangehouden

Een ruzie tussen twee hondeneigenaren in Eindhoven liep donderdagavond uit de hand en eindigde in een steekpartij. Een man en zijn hond werden neergestoken door een andere hondeneigenaar. De verdachte, een 43-jarige Eindhovenaar, is thuis aangehouden en zit vast.

Een en ander gebeurde donderdagavond rond zeven uur op de Treurenburgstraat. De mannen kwamen elkaar tegen bij het uitlaten van hun honden en al snel ontstond een woordenwisseling. Na verloop van tijd begonnen beide honden met elkaar te vechten.

Het latere slachtoffer van de steekpartij probeerde de viervoeters uit elkaar te halen, maar dat lukte niet. Toen deze man vervolgens zijn hond wilde beschermen, stak de andere man hem neer. Ook de hond van het slachtoffer werd daarbij geraakt.

Verdachte neemt de benen

Uiteindelijk lukte het om beide dieren uit elkaar te halen. En een buurtbewoner had inmiddels de politie gebeld. Zij was snel ter plekke, maar de verdachte was er inmiddels vandoorgegaan. Agenten wisten het adres van de verdachte echter snel te achterhalen. Ze troffen de man thuis aan, waar hij werd aangehouden. Het mes dat hij waarschijnlijk gebruikte tijdens de steekpartij is in beslag genomen.

Het slachtoffer, een 42-jarige man uit Eindhoven, is behandeld in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. Zijn hond is bij een dierenarts geopereerd. De verdachte zit vast voor verder verhoor.