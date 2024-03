Ontsnapt edelhert houdt gemoederen bezig: 'Hoeft niet de pan in'

Geen paashaas, maar een ontsnapt edelhert zorgde op deze Goede Vrijdag voor een bijzondere start van het paasweekend in Drunen. Het dier werd gespot bij basisschool de Duinsprong voordat het richting het centrum trok om de boel daar aardig op stelten te zetten. Mensen die het dier zagen, wisten niet wat hen overkwam. "Een paard op de gang kende ik al, een hert voor de deur nog niet", vertelt schooldirecteur Heidi Smits.

Een ochtendoverleg met haar collega werd voor Heidi door een bijzondere observatie onderbroken: "Mijn collega zei opeens dat er een hert voor het raam stond. Ik dacht: nu heb ik bewijs dat er een schroefje bij je los zit." Maar toen beide juffen gingen kijken, bleek het écht zo te zijn. "Het dier liep hier zo langs de ramen, langs de school, zo de straat in." Toen Heidi het aan haar andere collega's wilde vertellen, werd ze in eerste instantie niet geloofd. "Toen gingen er nog wat collega's kijken en kregen we filmpjes dat er een hert door de buurt liep." Er waren geen leerlingen aanwezig omdat de school een studiedag had. Toch hadden de leerkrachten genoeg afleiding. "Iedereen had zijn telefoon in zijn hand en was bezig met filmpjes van het hert. Het hield de gemoederen even bezig", lacht Heidi.

Het dier liep door Drunen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Bij de buitenschoolse opvang, die in de school zit, waren wel kinderen aanwezig. Net als een aantal andere kinderen kon ook Julan zijn ogen niet geloven. "Er was een hert hier achter het raam en toen rende die weg", zegt hij terwijl hij zijn arm hoog boven zijn hoofd strekt: "Zo groot was het." Nadat het edelhert behoorlijk wat bekijks had getrokken bij de basisschool, liep het dier richting het centrum van Drunen. Daar was het weekmarkt. De dierenambulance was toen ook al aanwezig en een verdovingsspecialist wist het dier met een verdovingspijltje raken. Daar schrok het zo van dat het richting de markt rende.

Het hert had een pijl in zijn kont (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

"Een hert met een pijl in zijn kont? Het Sprookjesbos is die kant op", zei marktkoopman Giel van der Sterren in eerste instantie tegen zijn klanten. Maar nog voordat de mensen iets terug konden zeggen, kwam het hert voorbij de marktkramen lopen. "Ik zag 'm hier voorbij het gemeentehuis rennen, met inderdaad de pijl nog in zijn kont hangen." "Er gebeuren hier leuke dingen op de markt, maar herten die hier rondlopen zie je niet vaak", lacht Giel. Samen met klanten konden ze best lachen om de ietwat bizarre situatie. Uiteindelijk wisten medewerkers van de dierenambulance het edelhert te vangen en mee te nemen. "Hij heeft Pasen overleefd, hij hoeft nu gelukkig de pan niet in", lacht Giel.

Medewerkers van de dierenambulance hebben het hert gevangen (foto: Bart Meesters/SQ Vision).