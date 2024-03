Duizenden auto's overstromen Cuijk door carmeeting: dit is wat er gebeurde

Het leek een normale vrijdagavond te worden in Cuijk, maar uit het niets trokken duizenden autofanaten en hun wagens het dorp binnen. Bewoners wisten niet wat ze meemaakten. Ook de politie werd volledig verrast en probeerde de illegale bijeenkomst zo ‘rustig’ mogelijk af te ronden. Hoe kon het dorp zo pardoes overstroomd worden door sportbolides? En waarom zegt de vermeende organisator zelf geschrokken te zijn van de opkomst?

Dit soort bijeenkomsten heten ‘carmeetings’. Bij een carmeeting komen grote groepen autoliefhebbers samen om hun vaak gepimpte auto’s te showen. Zo'n carmeeting wordt vaak op het laatste moment via sociale media afgesproken, zonder vooraf de politie en de gemeente in te lichten.

Een organisator is bij illegale carmeetings moeilijk met zekerheid aan te wijzen. De oproepen worden vaak in besloten online groepen gedeeld en later ook weer verwijderd. Organisatoren blijven allicht graag anoniem en proberen hun digitale sporen tijdig te wissen. Soms worden dit soort meetings overigens ook ‘legaal’ gehouden. De organisator vraagt dan netjes een vergunning aan bij de gemeente.

Plotse drukte in het dorp

Dat was allicht niet het geval in Cuijk vrijdagavond. Sterker nog, de deelnemers vrijdagavond wisten aanvankelijk niet eens waar de meeting zou plaatsvinden. De auto’s troffen elkaar eerder op de avond in het Duitse Goch, onder Kleef. Dat meldt de Rheinische Post. Volgens de Duitse politie zouden er op een gegeven moment zeker 2000 auto’s naar Cuijk zijn getrokken.

Vanuit het Duitse plaatsje is het ruim 25 kilometer rijden naar Cuijk. Duizenden getunede auto’s stroomden volgens bewoners vanaf halfacht met ronkende motoren het dorp binnen. Een uur later stonden er volgens getuigen zo'n 5000 of 6000 auto’s overal in het dorp. De meeste wagens stonden op een grote parkeerplaats naast het voetbalveld van voetbalvereniging JVC Cuijk.

Het verkeer rondom het dorp stond als gevolg muurvast. In Cuijk zelf was er al helemaal geen doorkomen meer aan. Bewoners stonden erbij en keken ernaar.

De gemeente begon te midden van die chaos met een plan van aanpak. Agenten uit de omliggende gemeenten moesten plots naar het dorp toe om de plaatselijke politie te ondersteunen. Het doel was de rust zoveel mogelijk te bewaren en de bijeenkomst gecontroleerd te beëindigen. Dat lukte: Cuijk bleef ‘heel’ en er werden geen boetes uitgedeeld.

Wie zit erachter?

De grote vraag is natuurlijk wie er achter de meeting in Cuijk zit. Een Duits Instagramaccount met ruim 50.000 volgers claimt zijn achterban te hebben opgeroepen om naar Cuijk te komen. Het account zegt een grote autotuningcommunity te vertegenwoordigen in het Duitse Roergebied. Iedere vrijdag en zaterdag zouden er bijeenkomsten zijn van de community.

Het account is bij de redactie bekend en deelt sinds vrijdagavond heel veel filmpjes en foto’s van mensen die er in Cuijk bij waren. Enkele van hen bedanken het account voor het organiseren van de meeting. Ook het account zelf zegt in berichten vol trots te zijn over de meeting. Hieronder een greep uit het assortiment: