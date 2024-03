Natuurlijk is het nog steeds een beetje druilerig en wat fris zonder jas. Maar op Paaspop kom je om te knallen. Kei-hard te knallen. Met klappertanden je tent uit na een koude nacht, om vol goede moed en hoop op betere weersomstandigheden het festivalterrein te trotseren. Want daar is álles kleurrijk, behalve de lucht. Maar dat interesseert niemand.