Deze Brabantse 'straatvechters' kunnen saai Europa nog een lesje leren

Twee Helmonders zitten al jaren in het Europese Parlement. En dat is uniek voor een stad met slechts 95 duizend inwoners. Geen stad is zo goed vertegenwoordigd in Europa als Helmond. Mohammed Chahim heeft net zijn eerste termijn achter de rug. Toine Manders gaat juist met pensioen. 'Straatvechters' Mo en Toine vielen meteen op toen journalist Mathijs Schiffers, ook uit Helmond, verslag ging doen van de Europese Unie.

Schiffers heeft de Europese avonturen van de ‘kleurrijke’ Chahim en Manders nu in een boek opgeschreven, Brexit, Brussel en Brabant. Er valt veel te leren van deze Helmonders, vindt Schiffers. Hij volgde de twee jarenlang voor Het Financieele Dagblad. Met de Europese verkiezingen op 6 juni is het een goed moment om het boek uit te brengen. Bij de laatste Europese verkiezingen was de opkomst 42 procent. Schiffers verwacht dat het dit jaar hoger wordt na de verkiezingswinst van Geert Wilders. “De afstand tussen de gewone Nederlander en Europese Unie is nu groot en ik wil graag laten zien wat die gekozen parlementariërs doen.”

"Het verzandt vaak in vaagheid"

Europese politici werken ‘snoeihard’ en willen staan voor een sterk Europa, vindt Schiffers. “De beweging erachter is heel goed, maar het verzandt vaak in vaagheid.” Ingewikkelde wetten (maar wel 700 wetsvoorstellen in vier jaar tijd), kabbelende debatten, grijze compromissen en speeches in een lege zaal. Schiffers zag het allemaal. “Dat is voor de burger onaantrekkelijk.” En dat heeft gevolgen: Journalisten die er bijna niet over kunnen schrijven, want het is te ingewikkeld of doodsaai. Het gebrek aan kennis bij de burger over wat de EU allemaal doet, de onderbuikgevoelens, emotie en Brexit, daar heeft de Europese Unie weinig van geleerd volgens Schiffers. “Het is ook moeilijk als je van crisis naar crisis gaat: corona en de oorlog in Oekraïne. Maar daar moeten wel echt lessen getrokken worden.”

"Brabant stond meteen op de kaart"

Schiffers probeert daarom het verhaal van Europa te vertellen door de ogen van “Mo en Toine’. Toine die het voor elkaar kreeg om elektronicafabrikanten dezelfde oplaadstekker voor mobiele telefoons te laten produceren, zodat we niet twintig verschillende nodig hebben. Hij organiseerde de Brababantdag voor de deur van het Europese Parlement. “Een bekende Brabantse bierbrouwer kwam met vrachtwagens vol, het werd een heel festijn en Brabant stond meteen op de kaart”, zegt Schiffers. Mohammed Chahim wist het hele Europese parlement op stelten te zetten, toen hij niet genoeg steun kreeg tijdens het stemmen voor een klimaatwet. Hij dreigde tegen te stemmen, tot grote schrik van de andere partijen. “Mo is echt een straatvechter. Ga jij mij hier dwarszitten? Dan ga ik jou daar dwarszitten”, zegt Schiffers. “Dat is heel verfrissend in Brussel waar allemaal hele slimme mensen al heel lang rondlopen. Mo durft het heel hard te spelen. Je ziet dan echt een straatschoffie in hem terug.”

"De EU is net als Berry, de waterdrager die veel dingen regelt"