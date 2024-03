112-nieuws: auto's botsen in Breda • 16 automobilisten onder invloed

10.18

Een 22-jarige man uit het Belgische Essen is afgelopen nacht aangehouden nadat hij - vermoedelijk opzettelijk - een andere automobilist aanreed op de Konijnenberg in Breda. De mannen hadden vlak daarvoor ruzie met elkaar gekregen in een café in Breda. Bij het verlaten van het café en het lopen naar de auto's ging het opnieuw mis. Er ontstond een lange achtervolging die eindigde met de aanrijding op de Konijnenberg. Vervolgens zou het slachtoffer ook nog met een ijzeren pijp zijn geslagen. De Belg was onder invloed.

