Coffeeshop Caza voor de zoveelste keer beschoten, twee daders op de vlucht

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is zaterdagavond rond tien uur beschoten. Dat gebeurde door twee daders die vervolgens op de vlucht zijn geslagen. Volgens een politiewoordvoerder zijn er inslagen te zien op de ramen van de coffeeshop. De politie is op zoek naar twee mannen die in het zwart zijn gekleed. Een van hen draagt een sjaal en een muts. De zaak was gesloten.

De coffeeshop aan de Gasthuisring is al meerdere keren doelwit geweest van beschietingen, brandbommen en molotovcocktails. Afgelopen dinsdagnacht kwam er nog een molotovcocktail op de stoep tegen de Tilburgse coffeeshop terecht. De brandbom vatte toen geen vlam. Ook toen gingen de daders ervandoor. Coffeeshop Caza is al vaker gedwongen gesloten na enkele mislukte aanslagen. Caza wordt geteisterd door onbekenden die er op schoten en brandbommen, zwaar vuurwerk en zelfs een handgranaat achterlieten.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

