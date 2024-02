Coffeeshop Caza mag weer open van de rechter, maar alleen met beveiliger

Coffeeshop Caza mag de deuren weer openen van de rechtbank in Breda. De Tilburgse coffeeshop was wekenlang dicht na twee mislukte aanslagen. Caza wordt geteisterd door onbekenden die er op schoten en brandbommen, zwaar vuurwerk en zelfs een handgranaat achterlieten. De zaak is al vaker gedwongen gesloten.

Volgens de bestuursrechter in Breda lijkt het er op dat 'de dreiging van een nieuwe aanslag aanwezig blijft'. Er is immers nog steeds niemand opgepakt. Het onderzoek lijkt ook op dood spoor te zitten. Daarom vindt de rechter het onredelijk dat er van de coffeeshophouder wordt verwacht dat hij maar dicht blijft tot dat zeker is dat er niks meer gebeurt.

Bovendien zegt de rechter dat de exploitant al beveiliging heeft ingehuurd en dat die beveiliger de laatste twee aanslagen kon verijdelen.

Zeven weken is de zaak nu dicht en dat is genoeg geweest, oordeelt de rechter vrijdag in haar vonnis. De rechter verplicht de exploitant wel om opnieuw de beveiliger voor de deur te zetten.

Golf aanslagen

Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is al zeker zes keer doelwit geweest van onbekenden.

Op 10 maart 2022 kort na middennacht werd vier keer geschoten op de zaak.

Op 22 maart 2022 kwam een (bom)melding binnen bij de politie dat Caza die week doelwit zou worden van een explosief. Maar er gebeurde niks. Dit incident was tot nu toe onbekend gebleven en staat vermeld in het vonnis van vrijdag.

In de vroege ochtend van 27 oktober 2022 legde iemand een handgranaat voor de zaak.

Burgemeester

Een dag later sloot de burgemeester Caza voor drie maanden. De eigenaar stapte naar de rechter maar die besloot dat sluiting op zijn plaats was. Want door de handgranaat waren buurtbewoners en voorbijgangers in gevaar geweest.

Intussen kwam er in overleg met de gemeente beveiliging. Maar na de heropening was het weer raak.

Op 18 februari 2023 liet iemand midden in de nacht iets ontploffen voor Caza. De burgemeester sloot het pand voor drie maanden. Aansluitend hield de eigenaar de zaak langer dicht. In september heropende Caza en bleef het rustig tot half december toen er weer nachtelijke incidenten waren.

Op de 14e gooiden twee onbekenden een brandbare vloeistof tegen het gebouw aan en legden ze drie aan elkaar geplakte cobra's neer. Een bewaker zag dat, stapte uit zijn auto en scheen met een zaklamp op de daders.

Vier dagen later plakte een onbekende cobra's en een fles met brandbare vloeistof vast aan het raam van de coffeeshop. De eigenaar zag dat en rende naar buiten.

Rechtszaak

Beide aanslagen werden verijdeld maar de eigenaar sloot opnieuw zijn zaak vrijwillig tot 1 januari. Toch besloot de burgemeester kort voor heropening dat het beter was dat hij weer drie maanden dicht bleef.

Dat pikte de eigenaar niet en hij vroeg de bestuursrechter in Breda dinsdag om dat tegen te houden. Hij vindt het onredelijk omdat hij zelf beveiliging heeft ingehuurd. Bovendien heeft hij zijn inkomsten nodig en moet hij zijn drie medewerkers betalen. Voor de rechter sprak zijn advocaat de vrees uit dat weer sluiten, desastreus kan uitpakken.

Wie er achter de aanslagen zit is onduidelijk. De exploitant denkt aan de pandeigenaar maar de politie denkt naar verluid dat het uit meerdere hoeken kan komen.

