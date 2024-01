Caza steeds doelwit bommenleggers, eigenaar probeert coffeeshop te redden

De Tilburgse coffeeshop Caza is al bijna twee jaar het doelwit van mislukte aanslagen. Gemaskerde mannen met vooral zelfgemaakte bommen proberen steeds schade aan te richten maar waarom is een raadsel. Caza hield daarom voor de veiligheid maandenlang de deuren gesloten. Na twee nieuwe incidenten vindt de gemeente dat Caza opnieuw dicht moet. Maar de coffeeshop ziet daar het nut niet van in. Bovendien lopen de kosten gewoon door en dreigt het bedrijf om te vallen.

"De reserves zijn echt op". Dat zei de advocaat van de coffeeshophouder dinsdag in de rechtbank in Breda. Ze gaf een kopie van zijn bankrekening aan de rechter. Daarop stond dat de coffeeshophouder nog vierduizend euro heeft. Daar moet hij het maar mee doen. "Elke dag dat een ondernemer gesloten is verlies je geld."

Kapot

Met deze rechtszaak proberen de advocaat en coffeeshophouder te voorkomen dat Caza weer gedwongen de deuren moet sluiten van de burgemeester. Er waren zeker vijf pogingen om Caza te vernielen of in de fik te steken. Daarbij vielen geen gewonden. Er ging ook nauwelijks wat kapot.

Wat wel stuk ging, is het imago van de coffeeshop. En de portemonnee van de exploitant is bijna leeg. Deze zaak geeft nog eens aan hoe groot de schade kan zijn die bommenleggers aanrichten.

Sluiting

De ellende begon op 10 maart 2022. Toen werd het pand aan de Gasthuisring beschoten. Daarna legde iemand op 27 oktober een handgranaat voor de deur. Het explosief ging niet af. Op 18 februari 2023 gooide iemand iets brandends naar het pand.

De burgemeester sloot het pand voor drie maanden. De eigenaar verlengde dat vrijwillig met nog eens vier maanden. Daarna zorgde hij in overleg met de gemeente voor een beveiliger. Allemaal extra kosten die het bedrijf zelf moest ophoesten.

Cobra's

In december waren er twee incidenten kort na elkaar. Iemand liet een jerrycan met brandbare vloeistof achter. En een gemaskerde dader bevestigde een pakketje met aan elkaar geplakte cobra's aan het pand. Beide aanslagen mislukten omdat de daders werden betrapt. Maar de burgemeester besloot opnieuw dat de openbare orde ernstig was verstoord en dat er gevaar is voor herhaling.

Dinsdag in de rechtszaal zette de advocaat van de coffeeshophouder vraagtekens bij weer zo'n gedwongen sluiting. Want op de Tilburgse Club Oxy werd vorig jaar ook een aanslag gepleegd en die hoefde niet dicht. "Drie maanden is een volstrekt willekeurige periode."

Club

De raadslieden van de gemeente Tilburg reageerden door uit te leggen dat iedere situatie anders is. Bij Oxy was het eenmalig en waren er geen vijf incidenten.

De rechter vroeg aan de gemeente of er wat zal veranderden na zo'n gedwongen sluiting en wat dus het nut is. De vertegenwoordigers van de gemeente benadrukten dat deze sluiting er is om erger te voorkomen en om rust in de straat te brengen. Hopelijk vindt de politie ondertussen de daders want het is wel duidelijk dat het er meer waren. Of de opdrachtgever ook in beeld komt, blijft de vraag.

Daders

De coffeeshopeigenaar heeft wel een vermoeden uit welke hoek het komt. Hij denkt dat de eigenaar van het pand hem weg wil pesten. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De exploitant zou bij diverse conflicten betrokken zijn, zo werd duidelijk op de zitting.

Maar het blijven vermoedens. In die twee jaar is er nooit iemand opgepakt. Het onderzoek lijkt zelfs vastgelopen. Binnenkort is er weer een getuigenoproep om aan tips te komen.

De bestuursrechter in Breda doet vrijdag al uitspraak.