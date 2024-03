Weer molotovcocktail bij coffeeshop in Tilburg, brandbom vat geen vlam

Na eerdere mislukte aanslagen met brandbommen is er dinsdagnacht een molotovcocktail op de stoep bij coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg terechtgekomen. Het is niet duidelijk wie de fles met brandbare vloeistof naar het bedrijf heeft gegooid. De brandbom vatte geen vlam.

De brandbom kwam rond half vijf enkele meters van de coffeeshop terecht. Het explosief vloog volgens de politie niet in brand. Agenten doen nu onderzoek naar de aanslag en het motief van de daders, schrijft de politie woensdag. De Tilburgse coffeeshop is de afgelopen twee jaar doelwit van aanslagen. Er waren al minstens vijf eerdere pogingen om Caza te vernielen of in brand te steken. Op camerabeelden waren gemaskerde mannen met brandbommen te zien. Door de aanslagen sloot de gemeente de coffeeshop al meerdere keren. In januari gaf de coffeeshophouder aan dat zijn bedrijf door de onrust en soms maandenlange sluitingen op omvallen staat. De coffeeshophouder denkt dat de eigenaar van het pand van hem af wil en te maken heeft met de aanslagen. De politie heeft nog steeds niemand aangehouden. DIT VINDEN WIJ OOK INTERESSANT: Caza steeds doelwit van bommenleggers, eigenaar wil coffeeshop redden Amper een week open, moet coffeeshop Caza van de gemeente alweer dicht