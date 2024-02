Coffeeshop Caza moet na een week de deuren alweer sluiten

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg moet de deuren opnieuw sluiten. De coffeeshop, die na een lange sluiting vorige week weer open mocht, moet per direct zeker weer vijf dagen dicht. De coffeeshop had geen beveiliger geregeld, zo meldt een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant vrijdagmiddag.

De rechtbank in Breda oordeelde precies een week geleden dat de deuren van de coffeeshop weer geopend mochten worden, maar alleen met een beveiliger. Die beveiliger is dus niet tijdig geregeld. Daarom moet Caza weer dicht. De coffeeshop was wekenlang dicht na twee mislukte aanslagen eind vorig jaar. Caza wordt geteisterd door onbekenden die erop schoten en er brandbommen, zwaar vuurwerk en zelfs een handgranaat achterlieten. Wie er achter de aanslagen zit is onduidelijk. De exploitant denkt aan de eigenaar van het pand. De politie denkt naar verluidt dat het uit meerdere hoeken kan komen. Vorig jaar tijdens carnaval ging er een explosief af bij de coffeeshop. Een fietser die voorbijreed, wist op het nippertje goed weg te komen.