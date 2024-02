Aanslag op coffeeshop: man met raar loopje ontkomt na achtervolging

De aanslag op coffeeshop Caza in Tilburg in de nacht van 10 december vorig jaar is gepleegd door een man met een raar loopje. Dat is te zien op de eerste bewegende bewakingsbeelden van de aanslag, die maandagavond zijn getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De politie deelde de beelden omdat de man nog steeds niet is gepakt. Eerder werd al een foto van de dader gedeeld.

Raar loopje

Op de beelden is te zien hoe de man rond kwart over twee langs de coffeeshop loopt. Dan is ook te zien dat de man een markant loopje heeft. Mogelijk heeft de man O-benen, oppert de politie.

Daarna plakt de man het explosief op het raam van de coffeeshop. Een paar mensen die in de coffeeshop zijn, kunnen op camera’s precies volgen wat de explosievenplakker van plan is. Ze rennen naar buiten om hem te pakken. Het explosief, een zwarte plastic fles met zwaar vuurwerk eraan vastgeplakt, gaat niet af.

De dader wordt achterna gezeten en slaat rechtsaf de Hazelaarstraat in. Daar stapt hij in een vluchtauto. Er is dus nog iemand bij de aanslag betrokken. De vluchtauto is mogelijk een zwarte Citroën. De politie is nog steeds naar de twee daders op zoek.

Eerdere aanslagen

In de afgelopen twee jaar is de coffeeshop vijf keer doelwit van een aanslag geweest. Bij een eerdere aanslag, vorig jaar februari, gooide een man in het zwart een explosief naar het pand. Een fietser kwam toen net zonder kleerscheuren weg. Na die aanslag werd het pand al een paar maanden gesloten.

Na de laatste aanslag sloot de coffeeshop op eigen initiatief de deur. Begin februari van dit jaar opende Caza weer haar deuren. Lang duurde dat niet. Op last van de gemeente moest de zaak weer sluiten omdat de coffeeshop geen beveiliger had geregeld. Dat was een van de voorwaarden voor de heropening. Korte tijd later ging Caza alsnog open onder het wakend oog van een beveiliger.

