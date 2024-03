Kogels, handgranaten, brandbommen: coffeeshop al 7 keer doelwit aanslag

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is in twee jaar tijd al zeven keer doelwit geweest van beschietingen, brandbommen, molotovcocktails en zelfs een handgranaat. Waarom de coffeeshop het doelwit is, wordt nog onderzocht. Een overzicht van de gewelddadige voorvallen.

Maart 2022: coffeeshop onder vuur

De eerste aanslag op coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg was in de nacht naar 10 maart, nu ruim twee jaar geleden. Rond halfeen werd de coffeeshop onder vuur genomen. Niemand raakte gewond, wel liep er iemand in de buurt.

De ingang van Caza (archieffoto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).

Oktober 2022: voorbijganger vindt granaat

Eind oktober raapte een voorbijganger een handgranaat op die door een onbekende bij coffeeshop Caza was neergelegd. De voorbijganger deed de handgranaat in zijn tas. Op de parkeerplaats namen agenten de tas in beslag. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) hebben de granaat onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek. Burgemeester Weterings besloot de coffeeshop te sluiten voor drie maanden.

Een medewerker van de EOD ontmantelt een handgranaat (archieffoto: Toby de Kort/SQ Vision).

Januari 2023: verdachte in beeld

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant bracht beelden naar buiten waarop een verdachte was te zien die een granaat gooide naar de coffeeshop. Tot nu toe is nog niemand aangehouden.

Foto: Bureau Brabant/SQ Vision.

Februari 2023: fietser ontsnapt aan explosie

Op carnavalszaterdag werd de omgeving van de coffeeshop rond vier uur 's nachts opgeschrikt door een explosie. Die werd vermoedelijk veroorzaakt door het aansteken van een brandbare vloeistof. Niemand raakte gewond. Burgemeester Weterings sprak van 'een heftig incident' en sloot de coffeeshop opnieuw voor drie maanden. Later bleek dat een fietser die langs Caza fietste, op het nippertje was ontsnapt aan een explosie. Bureau Brabant liet beelden van een vermoedelijke dader zien.

Bewakingsbeelden van de dader (Beeld: Bureau Brabant).

December 2023: mislukte aanslag

Voor de vierde keer is er op donderdag 15 december een poging gedaan om een aanlag te plegen op de coffeeshop. Twee mannen gooiden een vuurwerkbom en een jerrycan in de richting van Caza. De ontploffing bleef echter uit. De coffeeshop besloot zelf om een week dicht te blijven. December 2023: brandstichting mislukt

Drie dagen later werd er opnieuw een poging gedaan om brand te stichten bij coffeeshop Caza. Dat gebeurde zondagnacht tussen twee en half drie. Een fles met brandbare vloeistof met daaraan vuurwerk kwam niet tot ontploffing. De dader wist te ontkomen. De politie deelde wel een foto van de vermoedelijke dader. De burgemeester sluit de coffeeshop opnieuw voor drie maanden.

Deze man plakte een explosief op het raam van coffeeshop Caza in Tilburg (foto: politie).

Februari 2024: open en weer dicht

De coffeeshop mag weer open van de rechter, maar moet wel een beveiliger voor de deur hebben. Enkele dagen later moet de coffeeshop weer de deuren sluiten omdat er geen beveiliger was geregeld. Maart 2024: molotovcocktail en kogelgaten

Na de eerdere mislukte aanslagen is er afgelopen dinsdagnacht een molotovcocktail op de stoep bij coffeeshop Caza gegooid. De brandbom vatte geen vlam. Zaterdagavond werd de coffeeshop rond tien uur beschoten door twee mannen. In de ramen van de coffeeshop waren de kogelinslagen te zien. De daders waren in het zwart gekleed. Ze worden door de politie gezocht.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision