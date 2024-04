Corry Konings weet zelf niet hoeveel singletjes ze heeft gemaakt: 'Zoveel?'

Corry Konings was in 1969 nog een kapster uit Sint Willebrord van 17 jaar oud, totdat de eigenaar van de lokale platenzaak haar in contact bracht met Pierre Kartner. Het was meteen duidelijk dat ze iets moest zingen in het genre levenslied. "Mijn stem had dat gewoon en ik wilde het zelf ook." De zangeres die nu 55 jaar in het vak zit, vertelde er zondag over in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.

Later zocht zangeres en talentenscout Annie de Reuver een band met een meiske erbij. "Ik was toen net weg bij de Mooks en met de Rekels heb ik toen een auditie gedaan voor Pierre en Annie en die zei 'Ga maar eens een liedje schrijven voor dat meiske' en dat werd 'Huilen is voor jou te laat'."

"Jeetje, heb ik zoveel gedaan?"

Het nummer stond 41 weken in de top 40: een record dat maar liefst 43 jaar lang stand hield. Tot in 2013 het nummer Happy van Pharell Williams uitkwam dat bijna een jaar in de hitlijsten stond. Vanaf 1972 ging Corry haar eigen weg, zonder Rekels. Het was de tijd van grote hits als 'Jij weet toch wel wat liefde is' en 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen'. Ze maakte meer dan twintig albums en ruim zeventig singles. Het was het begin van een imposante carrière die nog altijd voortduurt. "Ik weet niet hoeveel singles is heb gemaakt. Over de 70? Echt waar? Jeetje, heb ik zoveel gedaan? Tja, ik hou dat zelf niet zo bij", lacht Corry.

"Jonge en iets oudere mensen zorgen op festivals voor een heerlijke sfeer."