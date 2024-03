'Paaspop wordt misschien wel een dag langer, tweede paasdag is nog vrij'

Opgetogen en vol trots kijken de oprichters van Paaspop naar het festival in zijn huidige vorm. "Wij deden het voor de hobby, maar nu is het echt professioneel geworden", zegt Peter Roozendaal. In 1979 was hij samen met Piet van Esch de grondlegger van Paaspop. Ze vertellen in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant over de beginjaren. En gevraagd naar de toekomst, spreken ze de verwachting uit dat het festival misschien nog wel een dag langer gaat duren.

Massada, Gruppo Sportivo en Hothouse waren de eerste bands, die in de bak van de manege van de familie Van den Oetelaar in Schijndel optraden. Wat een beetje tegenviel was dat er tweeduizend mensen kwamen in plaats van de verwachte duizend. Eén wc-wagen bleek wel wat weinig. "De sloten liepen vol die dag", weet Van Esch. De slaapkamer van de familie Van den Oetelaar deed dienst als kleedkamer voor de artiesten. Die verbleven rond hun optredens in een barretje, in de manage, het kiske genoemd. "Dat werd heel gezellig", vertelt Roozendaal. Maar sommige bands hingen niet samen aan de bar. "De Veulpoepers en Golden Earring waren twee werelden, dat matchte niet zo. Maar Herman Brood, Doe Maar, Toontje Lager, Loïs Lane wel", vertelt Roozendaal.

"Wij zaten meestal met artiesten in de keuken."

Brood kwam zelfs als hij niet hoefde op te treden. "Hij vond het heel gezellig. Dan kwam hij 's avonds laat van een ander optreden af en dan kwam hij toch nog even naar Schijndel. Daar trof hij dan zijn collega's en werd er ook nog muziek gemaakt met zijn allen in de bar", vertelt Roozendaal. Sterallures hadden ze niet zo toentertijd. "Dat zat meer in de mensen daaromheen", lacht Van Esch. "Maar wij zaten meestal met artiesten in de keuken. Ik zie nog zo voor me dat Dorus, de vader van Wim van den Oetelaar, met Snowy White op een hekje zat. Dorus in het plat-Brabants en Snowy White in het Engels en dat communiceerde samen, dat zijn mooie dingen", herinnert hij zich lachend.

"Soms maakten we een goede keuze en soms niet."