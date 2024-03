Paaspoporganisatie reageert op gerucht over mogelijk extra festivaldag

De Paaspoporganisatie heeft gereageerd op uitspraken van Peter Roozendaal en Piet van Esch, de grondleggers van het festival in 1979. Zij zeiden in de Omroep Brabant talkshow KRAAK. dat ze gehoord hadden dat het festival in Schijndel misschien wel uitgebreid zou worden met een extra dag: "Tweede paasdag is nog vrij." De huidige organisatie van het populaire festival laat weten dat dat 'wishful thinking' is. "Daar is helemaal geen sprake van."

Roozendaal en Van Esch organiseerden het festival twaalf keer, van 1979 tot 1990. Ze hebben nog steeds hun contacten bij de huidige organisatie. Ze zeiden tegen presentator Arjo Kraak dat het festival in ieder geval in Schijndel blijft: "Ze gaan niet verhuizen." Ook zeiden ze niet uit te sluiten dat er een vierde festivaldag bij zou komen: "Tweede paasdag is nog vrij." Dat laatste gaat volgens de huidige organisatie in ieder geval niet gebeuren: "Wishful thinking" oftewel wensdenken: hoopvolle gedachten of verwachtingen die volgens de festivalorganisatie niet gebaseerd zijn op feiten of realistische mogelijkheden.