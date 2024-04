400 rauwe eieren gooien, vangen en koppen: ‘Echt een beleving'

Kiezen tussen de woonboulevard of mensen bekogelen met eieren op tweede paasdag? In het Bredase stadsdeel Princenhage weten ze het wel. Daar vlogen maandag honderden rauwe eieren door de lucht tijdens het Kampioenschap Eierwerpen. Ieder jaar loopt de hele wijk ervoor uit. En zo af en toe eindigt er dan ook een eitje tussen het publiek.

Gehuld in poncho’s en paashaaspakken gaan de deelnemers maandag de strijd met elkaar aan. “Bodi, Bodi!”, wordt er fanatiek vanuit het publiek geschreeuwd. Een groep kinderen moedigt een jongen aan die met een helm op klaarstaat om een ei te gaan koppen. Hij raakt het en het ei spat kapot op zijn helm, gevolgd door luid gejuich vanaf de zijkant.

Het kampioenschap vindt voor de twaalfde keer plaats en wordt ieder jaar alleen maar groter. Dit jaar doen er 53 teams mee, in totaal 165 deelnemers. Een tactiek hebben de meesten niet. Tony Schapendonk, terwijl hij in een paashaaspak de eieren naar zijn teamgenoot gooit: "Je moet het gewoon aanvoelen." Dat beaamt Rutger Ramerman. “Onderhands gooien en goed vangen, meer is het niet."

De spelregels van het eierwerpen zijn simpel. Ieder team moet in drie beurten een ei heelhuids opvangen. Lukt dat niet, dan kan de derde persoon voor een herkansing zorgen door een ei te koppen. Als dat lukt en het team daarna alsnog een ei vangt, is het door naar de volgende ronde. Maar de afstand tussen werper en vanger wordt iedere ronde steeds groter.

Hoewel de weersvoorspellingen slecht waren, is de zon er maandag toch bij en dus staan er langs de kant honderden mensen. “Iedereen uit Princenhage doet eraan mee. "Het is echt een beleving", vertelt de 15-jarige Fenne. “We leven hier het hele jaar naartoe”, vertelt Ruud de Boer die met zijn gezin aan de andere kant staat. “De hele wijk loopt ervoor uit. Het is echt een traditie geworden.”

Even verderop vliegt ondertussen een ei recht het publiek in. Els van Gurp weet het te ontwijken. “Ik duik gewoon weg als ze deze kant op vliegen”, lacht ze. “En anders gaan we gewoon naar huis om te douchen.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Vorig jaar was er veel kritiek op het eiergooien omdat het werd gezien als voedselverspilling