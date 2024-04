Bosz haalt uit naar oud-PSV'er Perez: 'Ik speel geen spelletjes'

Peter Bosz is geïrriteerd over de uitspraken van oud-PSV’er Kenneth Perez. De analist van ESPN vond dat de trainer van PSV toneel speelde toen hij zijn ploeg na de afstraffing tegen NEC (3-1) een hautaine en misschien zelfs arrogante houding verweet. “Het is belachelijk dat mijn integriteit in twijfel wordt gebracht”, reageerde Bosz maandag.

PSV verloor zaterdag voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie en na afloop was Peter Bosz niet mals voor zijn ploeg. Hij vond dat zijn team een hautaine houding had tijdens het duel in Nijmegen. Twee dagen na die nederlaag stond de oefenmeester nog altijd achter die woorden maar hij zei ook dat hij zich ontzettend gestoord had aan de reacties op zijn uitspraken. Hij doelde daarbij specifiek op de woorden van Kenneth Perez, oud-speler van PSV en analist van ESPN. De Deen vond dat het een ‘act’ was van Peter Bosz om zo uit te halen naar zijn elftal. "Peter Bosz speelde toneel, dat ken je toch van hem", was de analist van mening. Bosz kon die uitspraak niet waarderen.

"Het is hoogst irritant dat mensen dat zeggen."

"Het is hoogst irritant dat mensen dat zeggen. Ik speel geen spelletjes. Ik word gevraagd om mijn mening. Dan geef ik die. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. Maar als je denkt dat dit een act was dan ken je mij niet.” “Ik heb mij er echt kapot aan geërgerd”, vervolge Bosz zijn verhaal. “Hij staat de hele tijd naast mij en als ik wegloop dan zegt hij dat ik toneel heb gespeeld. Zeg dat dan als ik er nog sta. Het is belachelijk dat mijn integriteit in twijfel wordt gebracht.”

"Als mijn mening niet gewaardeerd wordt, kan ik net zo goed bij de spelers blijven."