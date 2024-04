Brand in restaurant van Evoluon geblust, gebouw ontruimd

Het Evoluon in Eindhoven is maandagmiddag ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond rond halfdrie in het plafond van het restaurant. De brandweer had de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Het iconische gebouw aan de Noord-Brabantlaan werd direct nadat het brandalarm was afgegaan ontruimd. Op dat moment waren er zeventig mensen in het Evoluon aanwezig. Volgens Johan Gielen, vrijwilliger in het Evoluon, is de ontruiming rustig verlopen. "Het dak van het restaurant heeft door een elektrische storing vlam gevat. De brandweer was er heel snel. Door de brand stonken de mensen die naar buiten kwamen wel naar rook", vertelt Johan.

'Mijn vrouw zat net in de tijdmachine'

"We waren op de vierde verdieping en mijn vrouw zat in de tijdmachine, met een heel harnas aan. Met harnas en al moest ze meteen naar buiten", vertelt een van de bezoekers. René Montebam uit Lekkerkerk had zich het familieuitje op tweede paasdag ook anders voor gesteld. "We kwamen net uit het restaurant toen het brandalarm afging en moesten meteen naar buiten. Er waren ongeveer honderd mensen binnen denk ik, en die gingen allemaal rustig hier naar het parkeerterrein. Verder heb ik niks gezien van rookontwikkeling of zo. Ik hoop dat we nog naar binnen kunnen want het is een leuk museum en we hebben hiervoor een eind gereden."

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de brand. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig.

Evoluon

Het Evoluon is een evenementenlocatie- en conferentiecentrum. Het staat bekend om zijn ufovormige design uit de jaren zestig.