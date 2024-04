'Zeven auto's betrokken bij ongeluk op A73', weg in beide richtingen dicht

De snelweg A73 is bij Vierlingsbeek sinds zes uur maandagavond in beide richtingen dicht en dat zal voorlopig ook zo blijven. Oorzaak is een 'flink ongeluk' dat bij het naburige Venray, in Noord-Limburg, is gebeurd, zo meldt de ANWB. De verkeersinformatiedienst heeft opgevangen dat er zeven auto's bij het ongeluk betrokken zouden zijn.

De politie en Rijkswaterstaat konden dit nog niet bevestigen. Een woordvoerster van de Limburgse politie liet alleen weten dat zij op de hoogte is van het ongeluk en dat één persoon hierbij gewond is geraakt. De zegsman van Rijkswaterstaat voegt er aan toe dat door het ongeluk schade aan de vangrails in de middenberm is ontstaan. Die zal mogelijk later op de avond nog moeten worden hersteld. Ook kondigt hij aan tegen half acht twee wagens zullen worden weggesleept. De andere auto's zijn zodanig beschadigd dat de inzittenden hun weg kunnen vervolgen. Het is niet duidelijk hoe lang de A73 gestremd zal zijn. Het ongeluk gebeurde in de richting van Nijmegen. Nadat de ernst duidelijk was geworden, is besloten om ook de weg in de rijrichting naar Venlo af te sluiten, om hulpdiensten de ruimte te geven. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Eindhoven en Oss (A67, A2, A50).