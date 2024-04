Zeven auto's betrokken bij ongeluk op A73, weg urenlang dicht

Een bergingsbedrijf moest een aantal auto's afvoeren (foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision). De vangrails in de middenberm liep ook forse schade op (foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision). Eén van de wagens had zich vastgereden in de vangrails (foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision). Volgende 1/4 Een langdurige afsluiting van de snelweg A73 bij Vierlingsbeek. Oorzaak was een ongeluk met zeven auto's.

De snelweg A73 is bij Vierlingsbeek maandagavond drie uur lang in beide richtingen dicht geweest. Dat was het gevolg van een flink ongeluk dat bij het naburige Venray, in Noord-Limburg, gebeurde. Volgens de ANWB waren er zeven auto's bij het ongeluk betrokken. Rond negen uur werd in beide richtingen de rechterrijstrook weer vrijgegeven.