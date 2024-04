Automobilist (84) gedrogeerd en met neprijbewijs achter het stuur

Een automobilist van 84 uit Rotterdam is tweede paasdag in Sprang-Capelle op verschillende manieren tegen de lamp gelopen. Hij reed met zijn wagen van een talud, was helemaal niet bevoegd om achter het stuur te zitten en bleek niet voor het eerst in zijn leven verboden middelen te hebben gebruikt. De kans bestaat dat hij zijn wagen niet meer terugkrijgt.

De Rotterdammer bracht zichzelf in de problemen door op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle de macht over het stuur kwijt te raken. Hierop reed hij van het talud. De gealarmeerde politie vroeg hem naar zijn rijbewijs: dat was twee jaar geleden al ongeldig verklaard. Hij dacht agenten met een eigen gemaakt geplastificeerd rijbewijs B om de tuin te kunnen leiden, maar die trapten daar op deze 1e april niet in.

De man was ook op een ander gebied niet brandschoon: hij testte positief op het gebruik van verboden middelen. Dat leverde hem een proces-verbaal op. En omdat dat niet voor het eerst was, werd zijn auto in beslag genomen. Later zal besloten worden wat hiermee gaat gebeuren.